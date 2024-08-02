Месяц до закрытия детской железной дороги — почему ее стоит посетить

Детская железная дорога работает только три месяца — с июня по сентябрь. Построили ее в 2005 году, и ее протяженность составляет сейчас чуть более пяти километров. Используется Малая ЗСЖД не только в развлекательных целях: на ней проходят практику ученики старших классов, решивших связать свою жизнь с железной дорогой.