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Published Сегодня, 08:45

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Детская железная дорога работает последний месяц в Новосибирске

Месяц до закрытия детской железной дороги — почему ее стоит посетить

2 августа 2024, 08:45
Фото: соцсети

Детская железная дорога работает последний месяц в Новосибирске

Малая Западно-Сибирская железная дорога с 1 сентября закроется до начала следующего лета.

Новосибирск превратился в один из крупнейших городов страны благодаря Транссибирской магистрали. И помимо всем известной Западно-Сибирской железной дороги в городе есть еще и Малая ЗСЖД. Расположена она в Заельцовском парке и с момента открытия стала одним из любимых мест времяпрепровождения и детей, и взрослых.

Детская железная дорога работает только три летних месяцаДетская железная дорога работает только три летних месяца
Детская железная дорога работает только три летних месяца
Фото: соцсети

Детская железная дорога работает только три месяца — с июня по сентябрь. Построили ее в 2005 году, и ее протяженность составляет сейчас чуть более пяти километров. Используется Малая ЗСЖД не только в развлекательных целях: на ней проходят практику ученики старших классов, решивших связать свою жизнь с железной дорогой.

Сейчас кольцевой маршрут связывает четыре станции — «Заельцовский парк», «Разъезд „Локомотив“, „Спортивную“ и „Зоопарк“. Многие пассажиры уже привыкли после прогулки по недавно отремонтированному Заельцовскому парку сесть в поезд и доехать до станции „Зоопарк“, чтобы продолжить свой выходной уже там.

По рельсам колесят четыре разных состава: «Мечта», «Юность», «Сказка» и «Сибиряк» — точная копия фирменного поезда, когда-то соединявшего столицу Сибири и столицу страны.

Издалека незаметно, что рельсы гораздо меньше обычныхИздалека незаметно, что рельсы гораздо меньше обычных
Издалека незаметно, что рельсы гораздо меньше обычных
Фото: atas.info

К сожалению, железная дорога не работает по понедельникам и вторникам. Последний день ее работы в нынешнем году — 31 августа, поэтому не стоит откладывать прогулку. На дорогу уходит ровно 46 минут. Машинист специально ведет поезд не очень быстро, чтобы пассажиры успели полюбоваться на реликтовый бор и сделать фото на память.

Стоимость билетов: от 35 до 200 рублей для детей, и от 70 до 400 рублей для взрослых. Цена зависит от количества станций.

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