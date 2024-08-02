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Published Сегодня, 11:50

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Маги, колдуны и экстрасенсы помогут Мите Фомину разобраться с делами

Новосибирец Митя Фомин ищет помощи у экстрасенсов из «Места силы»

2 августа 2024, 11:50
Фото: телеканал ТНТ
Маги, колдуны и экстрасенсы помогут Мите Фомину разобраться с делами
Экстрасенсы из телешоу «Место силы» встретятся с призраком прошлого Мити Фомина, сообщили в пресс-службе канала ТНТ.

В очередном выпуске реалити-шоу «Место силы» на канале ТНТ певец из Новосибирска Митя Фомин придет в гости в магический дом, где живут участники проекта. Он попросил помощи у ведьм и экстрасенсов.

Фомину оказались нужны советы по запуску бизнес-проекта и подсказки, как разобраться со своими «призраками прошлого».

При этом артист заявляет, что он достаточно приземленный человек, далекий от мира мистики и не верит в существование потусторонних сил. Однако, по словам Мити Фомина, он допускает, что попросту не очень хорошо осведомлен об окружающем мире.

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#Новосибирск#Реалити-шоу#Экстрасенсы#ТНТ#Митя Фомин
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