Новосибирец Митя Фомин ищет помощи у экстрасенсов из «Места силы»

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В очередном выпуске реалити-шоу «Место силы» на канале ТНТ певец из Новосибирска Митя Фомин придет в гости в магический дом, где живут участники проекта. Он попросил помощи у ведьм и экстрасенсов.
Фомину оказались нужны советы по запуску бизнес-проекта и подсказки, как разобраться со своими «призраками прошлого».
При этом артист заявляет, что он достаточно приземленный человек, далекий от мира мистики и не верит в существование потусторонних сил. Однако, по словам Мити Фомина, он допускает, что попросту не очень хорошо осведомлен об окружающем мире.