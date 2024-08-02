Облаву на мигрантов устроили в популярном хилокском ночном клубе Новосибирска

Одно из таких увеселительных заведений называлось «Золотой лев». Всего были проверены 43 иностранца, 16 из которых доставили в военкомат, чтобы поставить на военный учет, пишет VN.ru. Хозяин ночного заведения свои документы предоставил, а вот его посетители — нет. Один из мигрантов хотел скрыться в туалете, но двери взломали и мужчину задержали.