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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Мигрантов снова проверяли

Облаву на мигрантов устроили в популярном хилокском ночном клубе Новосибирска

2 августа 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Мигрантов снова проверяли
Очередной рейд на мигрантов прошел на левом берегу Новосибирска, подробности сообщили источники в правоохранительных органах.

Сотрудники Следкома участвовали в рейде по выявлению незаконных мигрантов. Мероприятие проводилось в Хилокском жилмассиве, по ночным клубам.

Одно из таких увеселительных заведений называлось «Золотой лев». Всего были проверены 43 иностранца, 16 из которых доставили в военкомат, чтобы поставить на военный учет, пишет VN.ru. Хозяин ночного заведения свои документы предоставил, а вот его посетители — нет. Один из мигрантов хотел скрыться в туалете, но двери взломали и мужчину задержали.

Такие рейды и дальше будут проходить в Новосибирске. Если выясняется, что мигрант живет на территории РФ незаконно, то его выдворяют из страны.

Еще 45 мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Документы#Мигранты#Рейд
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