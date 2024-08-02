Облаву на мигрантов устроили в популярном хилокском ночном клубе Новосибирска

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Сотрудники Следкома участвовали в рейде по выявлению незаконных мигрантов. Мероприятие проводилось в Хилокском жилмассиве, по ночным клубам.
Одно из таких увеселительных заведений называлось «Золотой лев». Всего были проверены 43 иностранца, 16 из которых доставили в военкомат, чтобы поставить на военный учет, пишет VN.ru. Хозяин ночного заведения свои документы предоставил, а вот его посетители — нет. Один из мигрантов хотел скрыться в туалете, но двери взломали и мужчину задержали.
Такие рейды и дальше будут проходить в Новосибирске. Если выясняется, что мигрант живет на территории РФ незаконно, то его выдворяют из страны.