Одну из улиц Новосибирска предложили назвать в честь Юрия Андропова

Юрий Андропов в течение 15 лет, с 1967 по 1982, занимал пост председателя КГБ СССР. При нем госбезопасность взяла под контроль все общественные и государственные институты. Значительной составляющей была борьба с дисидентскими и националистическими движениями. Андропов был одним из инициаторов ввода советских войск в Афганистан в 1979.