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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

Андропов возглавлял КГБ в течение 15 лет

Одну из улиц Новосибирска предложили назвать в честь Юрия Андропова

2 августа 2024, 12:18
Фото: тг-канал Дмитрия Савельева
Андропов возглавлял КГБ в течение 15 лет
Депутат Госдумы Дмитрий Савельев хочет таким образом увековечить память многолетнего руководителя КГБ СССР.

Переименовать одну из новосибирских улиц в честь Юрия Андропова — с таким предложением к мэру Максиму Кудрявцеву обратился депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Савельев. В своем телеграм-канале Савельев назвал Андропова «выдающимся деятелем».

Юрий Андропов в течение 15 лет, с 1967 по 1982, занимал пост председателя КГБ СССР. При нем госбезопасность взяла под контроль все общественные и государственные институты. Значительной составляющей была борьба с дисидентскими и националистическими движениями. Андропов был одним из инициаторов ввода советских войск в Афганистан в 1979.

В 1982 году, после смерти Леонида Брежнева, Андропова выбирают генеральным секретарем ЦК КПСС. Однако во главе страны он находился всего 15 месяцев и скончался от отказа почек.

Советским гражданам на посту генсека он запомнился борьбой за укрепление трудовой дисциплины, которая принимала очень странные формы. Доходило до того, что проверяющие врывались в кинозалы на дневных сеансах и требовали у зрителей объяснений, почему они не на работе.

В Новосибирске Юрий Андропов был только один раз, в служебной поездке.

Ранее мы раскрывали тайны «народных» названий микрорайонов Новосибирска, которые постороннему человеку совершенно непонятны.

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#Новосибирск#Улица#Переименование#Дмитрий Савельев#КГБ#Юрий Андропов
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