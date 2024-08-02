Одну из улиц Новосибирска предложили назвать в честь Юрия Андропова

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Переименовать одну из новосибирских улиц в честь Юрия Андропова — с таким предложением к мэру Максиму Кудрявцеву обратился депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Савельев. В своем телеграм-канале Савельев назвал Андропова «выдающимся деятелем».
Юрий Андропов в течение 15 лет, с 1967 по 1982, занимал пост председателя КГБ СССР. При нем госбезопасность взяла под контроль все общественные и государственные институты. Значительной составляющей была борьба с дисидентскими и националистическими движениями. Андропов был одним из инициаторов ввода советских войск в Афганистан в 1979.
В 1982 году, после смерти Леонида Брежнева, Андропова выбирают генеральным секретарем ЦК КПСС. Однако во главе страны он находился всего 15 месяцев и скончался от отказа почек.
Советским гражданам на посту генсека он запомнился борьбой за укрепление трудовой дисциплины, которая принимала очень странные формы. Доходило до того, что проверяющие врывались в кинозалы на дневных сеансах и требовали у зрителей объяснений, почему они не на работе.
В Новосибирске Юрий Андропов был только один раз, в служебной поездке.
Ранее мы раскрывали тайны «народных» названий микрорайонов Новосибирска, которые постороннему человеку совершенно непонятны.