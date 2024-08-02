Останина раскритиковала депутатов за попытку «взвалить содержание студентов на семью»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в интервью «Ридусу» прокомментировала законопроект, предложенный депутатами из фракции ЛДПР, который обяжет родителей содержать детей-студентов до достижения ими 23-летнего возраста.
Останина назвала данную инициативу странной и отметила, что в перспективе подобные законы позволят государству перестать оказывать учащейся молодежи материальную поддержку. Она назвала данный закон «лоббистским» и отметила, что он может освободить государство от выплаты стипендий.
Депутат считает, что лучше было бы повысить стипендию до уровня прожиточного минимума. Она подчеркнула, что выступает за расширение бюджетного образования и усиления государственной поддержки молодежи. Останина добавила, что выступает против того, чтобы всё перекладывать на семью.