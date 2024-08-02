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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Останина раскритиковала депутатов за попытку «взвалить содержание студентов на семью»

2 августа 2024, 09:07
Депутат назвала инициативу коллег как «странную», так как она позволит государству не заниматься поддержкой учащейся молодежи. Она добавила, что более правильным путем считает повышение размера стипендии до уровня прожиточного минимума.

Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в интервью «Ридусу» прокомментировала законопроект, предложенный депутатами из фракции ЛДПР, который обяжет родителей содержать детей-студентов до достижения ими 23-летнего возраста.

Останина назвала данную инициативу странной и отметила, что в перспективе подобные законы позволят государству перестать оказывать учащейся молодежи материальную поддержку. Она назвала данный закон «лоббистским» и отметила, что он может освободить государство от выплаты стипендий.

Депутат считает, что лучше было бы повысить стипендию до уровня прожиточного минимума. Она подчеркнула, что выступает за расширение бюджетного образования и усиления государственной поддержки молодежи. Останина добавила, что выступает против того, чтобы всё перекладывать на семью.

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