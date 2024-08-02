Останина раскритиковала депутатов за попытку «взвалить содержание студентов на семью»

Депутат считает, что лучше было бы повысить стипендию до уровня прожиточного минимума. Она подчеркнула, что выступает за расширение бюджетного образования и усиления государственной поддержки молодежи. Останина добавила, что выступает против того, чтобы всё перекладывать на семью.