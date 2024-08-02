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Ребенка избили

Педагог-психолог прилюдно избила мальчика в детском саду Новосибирска

2 августа 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Ребенка избили
Детский психолог из Новосибирска, которая избила ребенка в детсаду, ждет суд, подробнее сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Педагог-психолог во время занятия стала повышать голос и проявлять агрессию в отношении ребенка, за этим наблюдали другие дети. Мальчику было всего лишь пять лет. В порыве ярости она ударила его, затем схватила и повела в угол.

Как итог, воспитаннику сада были причинены травмы средней тяжести. Воспитательницу уволили. Ее обвинили в причинении вреда здоровью, а также ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Далее дело педагога рассмотрит новосибирский суд.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Уголовное дело#Нападение#Детский сад
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