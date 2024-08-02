Педагог-психолог прилюдно избила мальчика в детском саду Новосибирска

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Педагог-психолог во время занятия стала повышать голос и проявлять агрессию в отношении ребенка, за этим наблюдали другие дети. Мальчику было всего лишь пять лет. В порыве ярости она ударила его, затем схватила и повела в угол.