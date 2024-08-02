Педагог-психолог прилюдно избила мальчика в детском саду Новосибирска

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Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Педагог-психолог во время занятия стала повышать голос и проявлять агрессию в отношении ребенка, за этим наблюдали другие дети. Мальчику было всего лишь пять лет. В порыве ярости она ударила его, затем схватила и повела в угол.
Как итог, воспитаннику сада были причинены травмы средней тяжести. Воспитательницу уволили. Ее обвинили в причинении вреда здоровью, а также ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Далее дело педагога рассмотрит новосибирский суд.