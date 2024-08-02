Пляжи Новосибирска: где искупаться в жаркие выходные

«Живу несколько лет недалеко от пляжа, но начала ходить сюда лишь в последние два лета. И в целом, неожиданно достойное место. Есть сторона пляжа песчаная, где можно покупаться в заводи. Есть сторона с галькой на самой Оби, где можно поплавать по течению. Мне больше по нраву вторая сторона. Есть раздевалка, кому нужна. Есть место помыть ноги. Так же имеется платный туалет. Ну и шашлык, мороженое, напитки прямо перед пляжем прилагаются», — так отозвалась о пляже Арина Алексеева.