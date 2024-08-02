Почти на 9 млн оштрафовали за срыв сроков гендиректора новосибирского подрядчика

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Контракт на сумму 468,87 млрд рублей администрация поселка Коченево заключила в марте 2022 года. «СпецТрансСтрой» должен был сдать водные объекты до конца 2023 года.
Но в феврале 2024-го контракт выполнен не был. В суде Арапов заявил, что в срыве сроков нет его вины. Штраф составил 8,9 млн рублей.
Администрация Коченево решила не расторгать контракт, подрядчик должен закончить и сдать объекты.
Арапов обжаловал штраф, рассмотрение назначено на 12 сентября.
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