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Published Сегодня, 06:15

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Почти на 9 млн оштрафовали за срыв сроков гендиректора новосибирского подрядчика

Почти на 9 млн оштрафовали за срыв сроков гендиректора новосибирского подрядчика

2 августа 2024, 06:15
Фото: Изображение Midjourney
Мировой суд оштрафовал генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова за срыв сроков работ в рамках госконтракта по федеральной программе «Чистая вода», рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Контракт на сумму 468,87 млрд рублей администрация поселка Коченево заключила в марте 2022 года. «СпецТрансСтрой» должен был сдать водные объекты до конца 2023 года.

Но в феврале 2024-го контракт выполнен не был. В суде Арапов заявил, что в срыве сроков нет его вины. Штраф составил 8,9 млн рублей.

Администрация Коченево решила не расторгать контракт, подрядчик должен закончить и сдать объекты.

Арапов обжаловал штраф, рассмотрение назначено на 12 сентября.

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Ранее специалисты объяснили, за какие растения на дачном участке россиянам грозят штрафы до нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы сберечь финансы, посмотрите весь список и проверьте, есть ли запрещенные растения на вашем участке.

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#Алёна Рогонова#Бизнес#Новосибирск#Вода#Чистая вода
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