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Мужчина погиб

Пьяный новосибирец пошел купаться с ребенком и утонул

2 августа 2024, 02:19
Фото: 1MI
Мужчина погиб
В реке Обь в Новосибирске утонул пьяный мужчина, сообщили спасатели МАСС.

Все случилось 30 июля на территории «Пескобазы», где запрещено купаться. Взрослые распивали алкоголь на берегу, рядом бегали их дети.

Сибиряк пошел купаться вместе с ребенком, но не учел, что там большое течение. Малыша спасли очевидцы, а вот мужчине помочь они ничем не могли. Тело искали два дня. Его нашли 1 августа.

Спасатели призвали не брать на отдых детей, если вы собираетесь пить спиртное. Это могло обернуться двойной трагедией.

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