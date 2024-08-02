Пьяный новосибирец пошел купаться с ребенком и утонул

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Все случилось 30 июля на территории «Пескобазы», где запрещено купаться. Взрослые распивали алкоголь на берегу, рядом бегали их дети.
Сибиряк пошел купаться вместе с ребенком, но не учел, что там большое течение. Малыша спасли очевидцы, а вот мужчине помочь они ничем не могли. Тело искали два дня. Его нашли 1 августа.
Спасатели призвали не брать на отдых детей, если вы собираетесь пить спиртное. Это могло обернуться двойной трагедией.