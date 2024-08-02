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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:12

Какая рыба заражена

Самую заразную рыбу в Новосибирском водохранилище назвал ученый

2 августа 2024, 07:10
Фото: atas.info
Какая рыба заражена
О самой зараженной рыбе в Новосибирске рассказал завлабараторией паразитологии института СО РАН Сергей Коняев.

Моллюсков все чаще стали замечать новосибирцы на водохранилище, но среди ракушек нет опасных битиний (промежуточные хозяева описторхов).

Для начала отметим, что описторхоз — это болезнь, когда организм поражают черви-паразиты. Ими могут быть заражены лещи, однако заболеть можно только если есть сырую рыбу, пишет «Наука в Сибири».

Переносчиками заболевания могут стать и домашние животные. Это произойдет, если кошку или собаку накормить сырой рыбой. Но человек заразиться от них не может. Чтобы не допустить заражения, рыбу лучше обрабатывать: замораживать, варить или жарить.

Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирское водохранилище#Болезнь#Рыба#Водохранилище
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