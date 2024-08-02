Самую заразную рыбу в Новосибирском водохранилище назвал ученый

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Моллюсков все чаще стали замечать новосибирцы на водохранилище, но среди ракушек нет опасных битиний (промежуточные хозяева описторхов).
Для начала отметим, что описторхоз — это болезнь, когда организм поражают черви-паразиты. Ими могут быть заражены лещи, однако заболеть можно только если есть сырую рыбу, пишет «Наука в Сибири».
Переносчиками заболевания могут стать и домашние животные. Это произойдет, если кошку или собаку накормить сырой рыбой. Но человек заразиться от них не может. Чтобы не допустить заражения, рыбу лучше обрабатывать: замораживать, варить или жарить.