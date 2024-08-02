atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Десантники навели шуму

Шумные десантники ночью довели до слез жителей Новосибирска

2 августа 2024, 04:52
Фото: 1MI
Десантники навели шуму
2 августа в России отмечается День ВДВ: некоторые десантники начали праздновать прямо ночью, что не очень понравилось новосибирцам, сообщения об этом опубликованы в социальных сетях.

Колонна автомобилистов с флагами ВДВ проехали ночью по новосибирскому Красному проспекту. Мужчины сигналили, громко слушали музыку, кричали и свистели.

Веселье понравилось не всем новосибирцам. Многие горожане хотели спать, а музыка и другой шум просто не давали им это сделать. Окна были открыты из-за жары, поэтому снизить шум было невозможно.

Шествие длилось до двух часов ночи, а некоторым горожанам нужно вставать на работу в шесть утра. В соцсетях сибиряки оставляют сотни недовольных комментариев, некоторые даже говорят, что ситуация их расстроила до слез, ведь все хотели спать.

День ВДВ 2024: что десантники творят на улицах Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, будут ли в День ВДВ отключать фонтаны в НовосибирскеАктер из Новосибирска снялся в образе бойца ВДВ в «свадебной» комедии «Мендельсон»
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Праздник#Шум
Подпишитесь
Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024
Сегодня, 03:13
Когда назначат нового директора МКУ «Горфонтан», рассказали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 04:38
Экс-сотрудник МВД не платит компенсацию после гибели семьи в ДТП под Новосибирском
Вчера, 10:36
Фильм о сотрудниках госбезопасности снимают в Новосибирске — подробности
Вчера, 03:50
400 тысяч рублей начали выплачивать участникам СВО из Новосибирской области
Вчера, 02:01