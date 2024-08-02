Шумные десантники ночью довели до слез жителей Новосибирска

Шествие длилось до двух часов ночи, а некоторым горожанам нужно вставать на работу в шесть утра. В соцсетях сибиряки оставляют сотни недовольных комментариев, некоторые даже говорят, что ситуация их расстроила до слез, ведь все хотели спать.