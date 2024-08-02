Шумные десантники ночью довели до слез жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Колонна автомобилистов с флагами ВДВ проехали ночью по новосибирскому Красному проспекту. Мужчины сигналили, громко слушали музыку, кричали и свистели.
Веселье понравилось не всем новосибирцам. Многие горожане хотели спать, а музыка и другой шум просто не давали им это сделать. Окна были открыты из-за жары, поэтому снизить шум было невозможно.
Шествие длилось до двух часов ночи, а некоторым горожанам нужно вставать на работу в шесть утра. В соцсетях сибиряки оставляют сотни недовольных комментариев, некоторые даже говорят, что ситуация их расстроила до слез, ведь все хотели спать.