Скандальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Новосибирске в пятницу, 2 августа, на аэродроме в микрорайоне ОбьГЭС прозвучали первые аккорды рок-фестиваля «Ветер Сибири», который постоянно становится причиной громких скандалов.
Например в 2022 году, когда фестиваль хотели провести в Бийске, ходили настойчивые слухи, что причина его отмены вовсе не ковид, а то, что организаторы попросту не «потянули».
Действительно, сибирякам тогда пообещали и «Сплин», и группу «Звери» и Владимира Кузьмина. Но в итоге концерт отменили вовсе, а через год он состоялся в Новосибирске на мочищенском аэродроме.
Тогда список хэдлайнеров менялся несколько раз, что дало повод опять усомниться в профессионализме и честных намерениях организаторов. В 2024 году история повторилась.
В марте организаторы заявили о проведении второго по счету фестиваля в августе, причем на том же месте. Фанатов призвали покупать билеты и объявили об участии в концертах «СерьГи», «Крематория», Линды, «Северного флота» и «Мураками». Кроме того, были обещаны «Операция пластилин», Lascala, Сергей Бобунец, «Бродячий цирк», Нейромонах Феофан, Вадим Самойлов, 25/17, «Гран Куражъ», «Сектор газа», Znaki, «Анимация», «Работники культуры», RadioTapok и «Всему свое время».
Однако летом появилась информация, что многие популярные исполнители исключили Новосибирск из своего летнего расписания. И якобы причиной стала неспособность организаторов гарантировать им обговоренный гонорар.
Сейчас в афише «Ветра Сибири» остался лишь «Северный флот», Кипелов, Вадим Самойлов, «Анимация» и еще некоторые исполнители из обещанного списка. Зрители уже жалуются, что о заменах узнали уже тогда, когда сдать билеты было крайне не выгодно.
Тем не менее фестиваль начался, и зрители уже вовсю делятся в соцсетях сделанными на «Ветре Сибири» фото.Правда, в паблике фестиваля рассказать о своих впечатлениях уже не выдет: 2 августа возможность комментариев была отключена.
Добраться до места проведения можно на бесплатных автобусах, регулярно отправляющихся от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» и «ГУМ» на площади Маркса.