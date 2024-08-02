atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Скандальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске

Скандальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске

2 августа 2024, 12:31
Фото: соцсети
В Новосибирске стартовал масштабный рок-фестиваль, который со дня основания постоянно сопровождают скандалы и разнообразные слухи.

В Новосибирске в пятницу, 2 августа, на аэродроме в микрорайоне ОбьГЭС прозвучали первые аккорды рок-фестиваля «Ветер Сибири», который постоянно становится причиной громких скандалов.

Например в 2022 году, когда фестиваль хотели провести в Бийске, ходили настойчивые слухи, что причина его отмены вовсе не ковид, а то, что организаторы попросту не «потянули».

Действительно, сибирякам тогда пообещали и «Сплин», и группу «Звери» и Владимира Кузьмина. Но в итоге концерт отменили вовсе, а через год он состоялся в Новосибирске на мочищенском аэродроме.

Тогда список хэдлайнеров менялся несколько раз, что дало повод опять усомниться в профессионализме и честных намерениях организаторов. В 2024 году история повторилась.

Фото: соцсети

В марте организаторы заявили о проведении второго по счету фестиваля в августе, причем на том же месте. Фанатов призвали покупать билеты и объявили об участии в концертах «СерьГи», «Крематория», Линды, «Северного флота» и «Мураками». Кроме того, были обещаны «Операция пластилин», Lascala, Сергей Бобунец, «Бродячий цирк», Нейромонах Феофан, Вадим Самойлов, 25/17, «Гран Куражъ», «Сектор газа», Znaki, «Анимация», «Работники культуры», RadioTapok и «Всему свое время».

Однако летом появилась информация, что многие популярные исполнители исключили Новосибирск из своего летнего расписания. И якобы причиной стала неспособность организаторов гарантировать им обговоренный гонорар.

Сейчас в афише «Ветра Сибири» остался лишь «Северный флот», Кипелов, Вадим Самойлов, «Анимация» и еще некоторые исполнители из обещанного списка. Зрители уже жалуются, что о заменах узнали уже тогда, когда сдать билеты было крайне не выгодно.

Тем не менее фестиваль начался, и зрители уже вовсю делятся в соцсетях сделанными на «Ветре Сибири» фото.Правда, в паблике фестиваля рассказать о своих впечатлениях уже не выдет: 2 августа возможность комментариев была отключена.

Добраться до места проведения можно на бесплатных автобусах, регулярно отправляющихся от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» и «ГУМ» на площади Маркса.

Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий
Узнать подробнее
Читайте также:
Месяц до закрытия детской железной дороги — почему ее стоит посетить«Чкаловские дачи»: как забытый вид городского отдыха развивают в НовосибирскеФестиваль огней устроит в своей арт-резиденции керамистка из Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Культура#Билеты#Концерт#Автобусы#Ветер Сибири#Рок-фестиваль#Скандалы
Подпишитесь
«Сладкую жизнь» решили устроить власти жителям Новосибирска
Сегодня, 06:57
Что будет с ценами на бензин в России после введенного запрета на экспорт
Сегодня, 10:22
Дорогу к новому микрорайону Клюквенный начинают строить под Новосибирском
Сегодня, 06:56
Почти на 9 млн оштрафовали за срыв сроков гендиректора новосибирского подрядчика
Сегодня, 06:15
Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска
Сегодня, 05:36
Шумные десантники ночью довели до слез жителей Новосибирска
Сегодня, 04:52