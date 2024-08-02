Скандальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске

В марте организаторы заявили о проведении второго по счету фестиваля в августе, причем на том же месте. Фанатов призвали покупать билеты и объявили об участии в концертах «СерьГи», «Крематория», Линды, «Северного флота» и «Мураками». Кроме того, были обещаны «Операция пластилин», Lascala, Сергей Бобунец, «Бродячий цирк», Нейромонах Феофан, Вадим Самойлов, 25/17, «Гран Куражъ», «Сектор газа», Znaki, «Анимация», «Работники культуры», RadioTapok и «Всему свое время».