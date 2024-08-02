Следы древних цивилизаций: какие эпохальные места посмотреть в Новосибирской области

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Published Сегодня, 08:46
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Почему-то принято считать, что археологические памятники — это не про Новосибирскую область. Расхожее утверждение «Новосибирск — город молодой» транслируется на регион в целом.
Однако ученые так не считают. По словам доктора исторических наук, ведущего сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Андрея Бородовского территория Новосибирской области исследуется уже более 300 лет.
«Сейчас на учете у нас стоит более тысячи памятников, но по факту, их в два раза больше. Новосибирская область обладает всем разнообразием памятников — это городища, курганы, поселения, стоянки — от каменного века до эпохи русского освоения Сибири. Интереснейший пример — это Волчья грива в Каргатском районе. Там мы нашли не только остатки палеофауны — мамонтов, бизонов, но и следы деятельности человека», — рассказал Atas.Info археолог.
Волчья грива находится у села Мамонтово, чье название говорит само за себя. «Кладбище мамонтов» исследуют там с конца 50-х годов прошлого века, но в 2020 году археологи обнаружили там большое количество каменных орудий, изготовленных древним человеком.
Рядом нашли пятно золы: ученые предполагают, что на этом месте останавливались охотники, совершавшие длительные переходы. Рядом была обнаружена своеобразная «матрешка» из костей животных: установлено, что их возраст порядка 23 тысяч лет.
«Матрешка» состояла из бедренной части мамонта, в котором была выдолблена ниша. В нише находились кости песца, в том числе и зуб, а также часть ребра млекопитающего. Кости были замурованы смесью из золы и глины с песком.
Пока не удалось установить — для чего была сделана эта «матрешка». Есть версии, что она использовалась в качестве тотема, или детской игрушки. Но ученые не исключают, что эти вещи участвовали в некой ритуальной церемонии, связанной с охотой.
Но об этих находках по большому свету знают лишь сами археологи и несколько сотен их коллег. Даже жители Новосибирска не догадываются, какие находки сделаны у них буквально под боком.
Андрей Бородовский называет эту находку не иначе, как «открытием всероссийского масштаба». Там также помимо палеофауны были обнаружены следы деятельности человека.
Археологи начали раскопки в Колыванском районе на берегу реки Уень, левого притока Оби, также в конце 50-х. А сам памятник был случайно обнаружен школьниками, отправившимися в туристический поход. К счастью, детей сопровождала учительница, получавшая заочное образование на историческом факультете педагогического института.
Но самые интересные открытия были сделаны возглавляемой Андреем Бородовским экспедицией в 1993 году. Обнаруженное учеными древнее поселение получило название «Красный яр-6». Там были найдены следы двух десятков древних жилищ: от них к тому времени остались лишь впадины. Кроме того, ученые обратили внимание на искусственно созданный холм.
Исследователи сделали несколько шурфов на месте жилищ, и нашли остатки керамической посуды. Исходя из того, что древние люди для поселения выбрали место, достаточно удаленное от воды, ученые предположили что обитатели поселения жили там зимой. Находилось поселение в защищавшем от ветра лесу, а воду люди добывали, растапливая снег.
«Если мы говорим про Европу, там все это есть: и логистика, и гостиницы и так далее. В России, к сожалению, все это находится в „природно-ландшафтном“ виде. А те люди, от которых зависит развитие туризма в Новосибирской области, предпочитают занимать выжидательную позицию. Мы делаем здесь открытия мирового уровня, но дальше должны приходить другие люди и „упаковывать“ это в продукт для туристов», — считает археолог.
Андрей Бородовский в качестве наглядного примера приводит Умревинский острог. Ученый рассказал, что за два десятка лет он смог издать множество популярных книг и буклетов, но интереснейшее место так и не стало точкой притяжения для любителей познавательного туризма.
«Это должна быть нормальная индустрия, а не вялая эксплуатация того, что вам раскопали археологи. И это укор уже в сторону властей региона», — заявил археолог.
Atas.Info продолжит рассказывать о малоизвестных памятниках истории, обнаруженных на территории Новосибирской области.