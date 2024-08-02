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Следы древних цивилизаций: какие эпохальные места посмотреть в Новосибирской области

Следы древних цивилизаций: какие эпохальные места посмотреть в Новосибирской области

2 августа 2024, 08:46
Фото: соцсети
В Новосибирской области сделаны уникальные археологические находки, однако о них знают исключительно ученые.

Почему-то принято считать, что археологические памятники — это не про Новосибирскую область. Расхожее утверждение «Новосибирск — город молодой» транслируется на регион в целом.

Однако ученые так не считают. По словам доктора исторических наук, ведущего сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Андрея Бородовского территория Новосибирской области исследуется уже более 300 лет.

«Сейчас на учете у нас стоит более тысячи памятников, но по факту, их в два раза больше. Новосибирская область обладает всем разнообразием памятников — это городища, курганы, поселения, стоянки — от каменного века до эпохи русского освоения Сибири. Интереснейший пример — это Волчья грива в Каргатском районе. Там мы нашли не только остатки палеофауны — мамонтов, бизонов, но и следы деятельности человека», — рассказал Atas.Info археолог.

Волчья грива

Волчья грива находится у села Мамонтово, чье название говорит само за себя. «Кладбище мамонтов» исследуют там с конца 50-х годов прошлого века, но в 2020 году археологи обнаружили там большое количество каменных орудий, изготовленных древним человеком.

Рядом нашли пятно золы: ученые предполагают, что на этом месте останавливались охотники, совершавшие длительные переходы. Рядом была обнаружена своеобразная «матрешка» из костей животных: установлено, что их возраст порядка 23 тысяч лет.

В Новосибирской области можно найти и кости древних животных, и орудия, использовавшиеся человекомВ Новосибирской области можно найти и кости древних животных, и орудия, использовавшиеся человеком
В Новосибирской области можно найти и кости древних животных, и орудия, использовавшиеся человеком
Фото: соцсети

«Матрешка» состояла из бедренной части мамонта, в котором была выдолблена ниша. В нише находились кости песца, в том числе и зуб, а также часть ребра млекопитающего. Кости были замурованы смесью из золы и глины с песком.

Пока не удалось установить — для чего была сделана эта «матрешка». Есть версии, что она использовалась в качестве тотема, или детской игрушки. Но ученые не исключают, что эти вещи участвовали в некой ритуальной церемонии, связанной с охотой.

Но об этих находках по большому свету знают лишь сами археологи и несколько сотен их коллег. Даже жители Новосибирска не догадываются, какие находки сделаны у них буквально под боком.

Красный яр

Андрей Бородовский называет эту находку не иначе, как «открытием всероссийского масштаба». Там также помимо палеофауны были обнаружены следы деятельности человека.

Археологи начали раскопки в Колыванском районе на берегу реки Уень, левого притока Оби, также в конце 50-х. А сам памятник был случайно обнаружен школьниками, отправившимися в туристический поход. К счастью, детей сопровождала учительница, получавшая заочное образование на историческом факультете педагогического института.

Но самые интересные открытия были сделаны возглавляемой Андреем Бородовским экспедицией в 1993 году. Обнаруженное учеными древнее поселение получило название «Красный яр-6». Там были найдены следы двух десятков древних жилищ: от них к тому времени остались лишь впадины. Кроме того, ученые обратили внимание на искусственно созданный холм.

Карта археологических памятников близ Красного ЯраКарта археологических памятников близ Красного Яра
Карта археологических памятников близ Красного Яра
Фото: соцсети

Исследователи сделали несколько шурфов на месте жилищ, и нашли остатки керамической посуды. Исходя из того, что древние люди для поселения выбрали место, достаточно удаленное от воды, ученые предположили что обитатели поселения жили там зимой. Находилось поселение в защищавшем от ветра лесу, а воду люди добывали, растапливая снег.

«Если мы говорим про Европу, там все это есть: и логистика, и гостиницы и так далее. В России, к сожалению, все это находится в „природно-ландшафтном“ виде. А те люди, от которых зависит развитие туризма в Новосибирской области, предпочитают занимать выжидательную позицию. Мы делаем здесь открытия мирового уровня, но дальше должны приходить другие люди и „упаковывать“ это в продукт для туристов», — считает археолог.

Андрей Бородовский в качестве наглядного примера приводит Умревинский острог. Ученый рассказал, что за два десятка лет он смог издать множество популярных книг и буклетов, но интереснейшее место так и не стало точкой притяжения для любителей познавательного туризма.

Недалеко от Новосибирска зимовали древние охотникиНедалеко от Новосибирска зимовали древние охотники
Недалеко от Новосибирска зимовали древние охотники
Фото: соцсети
«Это должна быть нормальная индустрия, а не вялая эксплуатация того, что вам раскопали археологи. И это укор уже в сторону властей региона», — заявил археолог.

Atas.Info продолжит рассказывать о малоизвестных памятниках истории, обнаруженных на территории Новосибирской области.

Знаете ли вы что либо об археологических находках в Новосибирской области?
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#Юрий Фомиченко#Новосибирская область#Туризм#Путешествия#Опросы#КЦ
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