Стоит ли в 2024 году отправляться в путешествие на Кавказ

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
В первую очередь можно посоветовать путешественнику внимательно следить за последними новостями и консультироваться с представителями туристической отрасли. Кроме того известно, что после недавней вылазки террористов в Дагестане меры безопасности там, и в регионах по соседству поистине беспрецедентны. С Дагестана и начнем обзор.
В новосибирском филиале туристического агентства «География» журналисту Atas.Info заявили, что по понятным причинам они не могут гарантировать безопасность поездки.
«Но на самом деле, после инцидента путевки никто не сдал. И сейчас клиенты продолжают покупать туры, особого беспокойства никто не показывает», — рассказала менеджер Марина.
Бывалые путешественники рекомендуют посетить Махачкалу и Дербент, съездить на место съемки «Белого солнца пустыни» — бархан Сарыкум, аул Чох с древней стоянкой человека времен неолита, и, конечно же, Сулакский каньон. Почти двухкилометровый каньон в свое время по достоинству оценил Александр Дюма.
Множество туристов в качестве места для отдыха выбирают побережье Каспийского моря.
Двухнедельная поездка в Дагестан по путевке обойдется в сумму от 44 тысяч рублей. В стоимость включен перелет из Новосибирска и обратно, проживание и некоторые экскурсии.
К удивлению многих, Чечня в последние годы превратилась в самый настоящий центр кавказского туризма. Но что греха таить, среди путешественников до сих пор ходят страшные мифы о поездках туда. Но туристов в Чечне становится все больше, и их отзывы говорят об ином.
Тысячи россиян ежегодно отправляются посмотреть на «Сердце Чечни» — самую большую мечеть в Европе, вмещающую 10 тысяч человек, погулять по «Грозный-Сити», с одного из зданий которого можно с 29 этажа. В поездке по республике рекомендуют посетить озеро Казеной-Ам, остатки древнего города Хой, полюбоваться Аргунским ущельем и Нихалойскими водопадами.
По словам жительницы Новосибирска Ирины, в Грозном она ощутила себя как на другой планете.
«До сих пор вспоминаю свой шок — на улицах идеально чисто, никакого сигаретного дыма, все вежливые, предупредительные! Поневоле начинаешь сравнивать с Новосибирском, и не в пользу последнего. Чеченцы, конечно, отстроили республику. В совокупности с великолепной природой отдых удался на 10 баллов. Немного разочаровала кухня: готовились к пиру, но она показалась простой, примерно как в Бурятии. Но голодными не остались», — вспоминает сибирячка.
Туров в Чечню из Новосибирска нет: путешественникам придется добираться до Грозного самостоятельно, и уже в Чечне присоединиться к организованной группе путешественников. Например, трехдневный тур «выходного дня» с посещением основных достопримечательностей обойдется примерно в 35 тысяч рублей. Пятидневное путешествие с экскурсией по Грозному и на озеро Казеной-Ам стоит от 40 тысяч рублей.
Добавьте к стоимости цену билетов Новосибирск-Грозный-Новосибирск: на август они стоят около 40 тысяч рублей. Прямого рейса нет, поэтому потребуется пересадка в Москве.
Город Минеральные Воды называют «главными воротами Кавказа. Именно из него многочисленные туристы и курортники отправляются в Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.
Особый интерес у туристов вызывает Пятигорск — города у подножья горы Машук, где на дуэли был застрелен поэт Михаил Лермонтов. Именно на вершину Машука ведет канатная дорога, по которой стоит прокатиться обязательно. Интересен также и Провал — пещера в Машуке, вход в которую сторожит бронзовый Остап Бендер.
Среди достопримечательностей Пятигорска также выделяется дом-музей Лермонтова (именно там он провел свои последние дни). Недалеко от Пятигорска расположено соленое озеро Тамбукан, по некоторым целебным свойствам сравнимое с Мертвым морем.
В Кисловодске интересно побывать в рукотворном парке, посаженном на камнях, в Ессентуках работает уникальная грязелечебница, построенная в древнеримском стиле. В Железноводске туристов ждет один из роскошных дворцов Эмира Бухарского и найденная в горах пещера древнего человека.
В новосибирских туристических фирмах можно купить четырехдневную путевку в Пятигорск примерно за 38 тысяч рублей с перелетом туда и обратно. Путешествие на 12 дней с завтраком обойдется в 55 тысяч рублей. В стоимость также входят услуги гида.
Что же касается гастрономической части путешествия, то уже побывавшие в Ставрополье люди рекомендуют посетить один из многочисленных ресторанчиков кавказской кухни, в котором вы обязательно найдете шашлык, сырные лепешки хычины, лапшу по-кавказски и многое другое.