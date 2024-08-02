Стоит ли в 2024 году отправляться в путешествие на Кавказ

К удивлению многих, Чечня в последние годы превратилась в самый настоящий центр кавказского туризма. Но что греха таить, среди путешественников до сих пор ходят страшные мифы о поездках туда. Но туристов в Чечне становится все больше, и их отзывы говорят об ином.