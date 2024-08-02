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Published Сегодня, 05:43

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Сулакский каньон в Дагестане

Стоит ли в 2024 году отправляться в путешествие на Кавказ

2 августа 2024, 05:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сулакский каньон в Дагестане
В последние годы туристический поток в кавказские регионы России заметно вырос. Однако с начала 2024 года россиян тревожат новости, приходящие с юга страны. Atas.Info собрал плюсы и минусы путешествия на Кавказ.

В первую очередь можно посоветовать путешественнику внимательно следить за последними новостями и консультироваться с представителями туристической отрасли. Кроме того известно, что после недавней вылазки террористов в Дагестане меры безопасности там, и в регионах по соседству поистине беспрецедентны. С Дагестана и начнем обзор.

Дагестан

В новосибирском филиале туристического агентства «География» журналисту Atas.Info заявили, что по понятным причинам они не могут гарантировать безопасность поездки.

«Но на самом деле, после инцидента путевки никто не сдал. И сейчас клиенты продолжают покупать туры, особого беспокойства никто не показывает», — рассказала менеджер Марина.

Бывалые путешественники рекомендуют посетить Махачкалу и Дербент, съездить на место съемки «Белого солнца пустыни» — бархан Сарыкум, аул Чох с древней стоянкой человека времен неолита, и, конечно же, Сулакский каньон. Почти двухкилометровый каньон в свое время по достоинству оценил Александр Дюма.

Множество туристов в качестве места для отдыха выбирают побережье Каспийского моря.

Двухнедельная поездка в Дагестан по путевке обойдется в сумму от 44 тысяч рублей. В стоимость включен перелет из Новосибирска и обратно, проживание и некоторые экскурсии.

Чечня

К удивлению многих, Чечня в последние годы превратилась в самый настоящий центр кавказского туризма. Но что греха таить, среди путешественников до сих пор ходят страшные мифы о поездках туда. Но туристов в Чечне становится все больше, и их отзывы говорят об ином.

Тысячи россиян ежегодно отправляются посмотреть на «Сердце Чечни» — самую большую мечеть в Европе, вмещающую 10 тысяч человек, погулять по «Грозный-Сити», с одного из зданий которого можно с 29 этажа. В поездке по республике рекомендуют посетить озеро Казеной-Ам, остатки древнего города Хой, полюбоваться Аргунским ущельем и Нихалойскими водопадами.

Так выглядит центр ЧечниТак выглядит центр Чечни
Так выглядит центр ЧечниТак выглядит центр Чечни
Так выглядит центр ЧечниТак выглядит центр Чечни
Так выглядит центр ЧечниТак выглядит центр Чечни
Так выглядит центр Чечни
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

По словам жительницы Новосибирска Ирины, в Грозном она ощутила себя как на другой планете.

«До сих пор вспоминаю свой шок — на улицах идеально чисто, никакого сигаретного дыма, все вежливые, предупредительные! Поневоле начинаешь сравнивать с Новосибирском, и не в пользу последнего. Чеченцы, конечно, отстроили республику. В совокупности с великолепной природой отдых удался на 10 баллов. Немного разочаровала кухня: готовились к пиру, но она показалась простой, примерно как в Бурятии. Но голодными не остались», — вспоминает сибирячка.

Туров в Чечню из Новосибирска нет: путешественникам придется добираться до Грозного самостоятельно, и уже в Чечне присоединиться к организованной группе путешественников. Например, трехдневный тур «выходного дня» с посещением основных достопримечательностей обойдется примерно в 35 тысяч рублей. Пятидневное путешествие с экскурсией по Грозному и на озеро Казеной-Ам стоит от 40 тысяч рублей.

Чеченские мечетиЧеченские мечети
Чеченские мечетиЧеченские мечети
Чеченские мечетиЧеченские мечети
Чеченские мечети
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Добавьте к стоимости цену билетов Новосибирск-Грозный-Новосибирск: на август они стоят около 40 тысяч рублей. Прямого рейса нет, поэтому потребуется пересадка в Москве.

Ставропольский край

Город Минеральные Воды называют «главными воротами Кавказа. Именно из него многочисленные туристы и курортники отправляются в Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.

Особый интерес у туристов вызывает Пятигорск — города у подножья горы Машук, где на дуэли был застрелен поэт Михаил Лермонтов. Именно на вершину Машука ведет канатная дорога, по которой стоит прокатиться обязательно. Интересен также и Провал — пещера в Машуке, вход в которую сторожит бронзовый Остап Бендер.

Путешествие по Ставрапольскому краюПутешествие по Ставрапольскому краю
Путешествие по Ставрапольскому краюПутешествие по Ставрапольскому краю
Путешествие по Ставрапольскому краюПутешествие по Ставрапольскому краю
Путешествие по Ставрапольскому краю
Фото: 1MI

Среди достопримечательностей Пятигорска также выделяется дом-музей Лермонтова (именно там он провел свои последние дни). Недалеко от Пятигорска расположено соленое озеро Тамбукан, по некоторым целебным свойствам сравнимое с Мертвым морем.

В Кисловодске интересно побывать в рукотворном парке, посаженном на камнях, в Ессентуках работает уникальная грязелечебница, построенная в древнеримском стиле. В Железноводске туристов ждет один из роскошных дворцов Эмира Бухарского и найденная в горах пещера древнего человека.

Купальный сезон в СтаврополеКупальный сезон в Ставрополе
Купальный сезон в СтаврополеКупальный сезон в Ставрополе
Купальный сезон в СтаврополеКупальный сезон в Ставрополе
Купальный сезон в Ставрополе
Фото: 1MI

В новосибирских туристических фирмах можно купить четырехдневную путевку в Пятигорск примерно за 38 тысяч рублей с перелетом туда и обратно. Путешествие на 12 дней с завтраком обойдется в 55 тысяч рублей. В стоимость также входят услуги гида.

Что же касается гастрономической части путешествия, то уже побывавшие в Ставрополье люди рекомендуют посетить один из многочисленных ресторанчиков кавказской кухни, в котором вы обязательно найдете шашлык, сырные лепешки хычины, лапшу по-кавказски и многое другое.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Россия#Туризм#Путешествия#КЦ
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