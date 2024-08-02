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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В РФ создали устройство для покрытия интернетом Северного полюса

В РФ создали устройство для покрытия интернетом Северного полюса

2 августа 2024, 09:47
Фото: 1MI
Холдинг «Росэлектроника» заявил о создании новой модели лампы бегущей волны для спутников «Экспресс-РВ», предназначенной для усиления интернет-сигнала в зоне покрытия.

Как пишет newkhakasiya.online, эта новинка, полностью созданная из отечественных комплектующих, должна повысить качество связи по всей территории России, включая районы Северного полюса.

Устройство получилось легким и способным работать в течение 150 тысяч часов. Серийные образцы лампы будут представлены на выставке «Армия-2024» в середине августа.

Отмечается, что новая модель играет большую роль в обеспечении спутниковой связи, усиливая мощность сигнала. Такие лампы для спутников «Экспресс-РВ» имеют двуханодное управление, что позволяет гибко настраивать устройство и регулировать режимы питания в широком диапазоне.

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