В РФ создали устройство для покрытия интернетом Северного полюса

Отмечается, что новая модель играет большую роль в обеспечении спутниковой связи, усиливая мощность сигнала. Такие лампы для спутников «Экспресс-РВ» имеют двуханодное управление, что позволяет гибко настраивать устройство и регулировать режимы питания в широком диапазоне.