В РФ создали устройство для покрытия интернетом Северного полюса

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:47
Как пишет newkhakasiya.online, эта новинка, полностью созданная из отечественных комплектующих, должна повысить качество связи по всей территории России, включая районы Северного полюса.
Устройство получилось легким и способным работать в течение 150 тысяч часов. Серийные образцы лампы будут представлены на выставке «Армия-2024» в середине августа.
Отмечается, что новая модель играет большую роль в обеспечении спутниковой связи, усиливая мощность сигнала. Такие лампы для спутников «Экспресс-РВ» имеют двуханодное управление, что позволяет гибко настраивать устройство и регулировать режимы питания в широком диапазоне.