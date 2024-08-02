Восемь магазинов ограбили в Новосибирске за сутки — смотрим уловы

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В разгар дня 1 августа в продуктовом супермаркете в Железнодорожном районе молодой мужчина похитил колбасу, кофе и шоколад на общую сумму 1,2 тысячи рублей. Задержанного отпустили после того, как он оплатил украденные товары.
В супермаркете Октябрьского района парень украл продукты на 1 тысячу рублей. Он делал это не в первый раз, поэтому его передали полиции.
Позже в том же магазине 11-летний ребенок стащил с витрины сладкий пончик за 50 рублей. Его передали полиции.
Помимо этого, в Кировском районе мужчина пытался вынести из магазина продукты на более 1,2 рубля, а в Ленинском районе девушка украла алкоголь на 5 тысяч рублей. К делу подключили полицию.
Уже вечером 1 августа пьяный покупатель магазина на улице Зорге заявил, что его ограбили. Однако это оказалось плодом буйного воображения.
В Ленинском районе поймали пожилого мужчину, который совершил 16 краж из одного и того же магазина на улице Пархоменко.