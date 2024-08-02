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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Восемь магазинов за сутки ограблено в Новосибирске

Восемь магазинов ограбили в Новосибирске за сутки — смотрим уловы

2 августа 2024, 09:27
Фото: Агентство безопасности «Гвардия»

Восемь магазинов за сутки ограблено в Новосибирске

За минувшие сутки в магазинах Новосибирска зафиксировано восемь краж, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

В разгар дня 1 августа в продуктовом супермаркете в Железнодорожном районе молодой мужчина похитил колбасу, кофе и шоколад на общую сумму 1,2 тысячи рублей. Задержанного отпустили после того, как он оплатил украденные товары.

В супермаркете Октябрьского района парень украл продукты на 1 тысячу рублей. Он делал это не в первый раз, поэтому его передали полиции.

Позже в том же магазине 11-летний ребенок стащил с витрины сладкий пончик за 50 рублей. Его передали полиции.

Помимо этого, в Кировском районе мужчина пытался вынести из магазина продукты на более 1,2 рубля, а в Ленинском районе девушка украла алкоголь на 5 тысяч рублей. К делу подключили полицию.

Уже вечером 1 августа пьяный покупатель магазина на улице Зорге заявил, что его ограбили. Однако это оказалось плодом буйного воображения.

В Ленинском районе поймали пожилого мужчину, который совершил 16 краж из одного и того же магазина на улице Пархоменко.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Магазин#Путешествия
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