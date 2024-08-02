За 175 млн рублей продают роскошный особняк с видом на реку в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Площадь дома весьма приличная — 400 квадратов, а участка — 25 соток. Он расположен в Заельцовском районе, на береговой линии, где открываются роскошные природные виды.
Для будущих жильцов есть все: и бассейн и баня и гараж и гардеробная и лоджия и другие комнаты. На террасу можно выходить прямо из спальни.
Бассейн есть не только внутри жилья, но и на улице, под открытым небом. Рядом можно жарить мясо на мангале. Природа действительно впечатляет: деревья, а также различные животные — зайцы, белки, утки и даже цапли. Стоимость недвижимости 175 млн рублей.