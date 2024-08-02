За 175 млн рублей продают роскошный особняк с видом на реку в Новосибирске

Бассейн есть не только внутри жилья, но и на улице, под открытым небом. Рядом можно жарить мясо на мангале. Природа действительно впечатляет: деревья, а также различные животные — зайцы, белки, утки и даже цапли. Стоимость недвижимости 175 млн рублей.