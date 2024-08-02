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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Дом стоит прилично

За 175 млн рублей продают роскошный особняк с видом на реку в Новосибирске

2 августа 2024, 04:39
Фото: novosibirsk.n1
Дом стоит прилично
На продажу выставлен дом, стоимость которого достигает 175 млн рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Площадь дома весьма приличная — 400 квадратов, а участка — 25 соток. Он расположен в Заельцовском районе, на береговой линии, где открываются роскошные природные виды.

Для будущих жильцов есть все: и бассейн и баня и гараж и гардеробная и лоджия и другие комнаты. На террасу можно выходить прямо из спальни.

Бассейн есть не только внутри жилья, но и на улице, под открытым небом. Рядом можно жарить мясо на мангале. Природа действительно впечатляет: деревья, а также различные животные — зайцы, белки, утки и даже цапли. Стоимость недвижимости 175 млн рублей.

Фото: novosibirsk.n1
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Жилье
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