За 8 млн приведут в порядок здание-памятник первой поликлиники Новосибирска

Ранее мы рассказывали о том, что объявлен конкурс на ремонт Дома под часами на Красном проспекте, который считается одним из символов Новосибирска. Сами жильцы считают, что запланированной суммы явно недостаточно, чтобы остановить разрушение дома-памятника.