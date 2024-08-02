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Published Сегодня, 07:36

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В этом здании первая поликлиника в городе начала работать в 1929 году

За 8 млн приведут в порядок здание-памятник первой поликлиники Новосибирска

2 августа 2024, 07:36
Фото: 2GIS
В этом здании первая поликлиника в городе начала работать в 1929 году
Городская поликлиника № 1 объявила тендер на ремонт помещений в здании, признанном памятником регионального значения, следует из документации.

Электронный аукцион на ремонт части помещений объявила новосибирская клиническая поликлиника № 1. Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победителю аукциона предстоит выполнить работы по текущему ремонту:

  • установить новые двери в кабинеты,
  • выполнить облицовку стен кафелем,
  • уложить линолеум,
  • поставить новые светильники.

Начальная стоимость контракта 7,96 млн рублей. Заявки принимаются до 9 августа, все работы подрядчик должен завершить не позднее 60 дней с момента подписания договора.

Так выглядело здание поликлиники в начале своего существованияТак выглядело здание поликлиники в начале своего существования
Так выглядело здание поликлиники в начале своего существования
Фото: nsk-kraeved.ru

Здание на Серебренниковской, 42, в котором расположена первая городская поликлиника — яркий образец архитектурного стиля конструктивизм. Оно построено по проекту архитектора Щекина, поликлинику открыли 31 декабря 1929 года.

Постройка имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Ранее мы рассказывали о том, что объявлен конкурс на ремонт Дома под часами на Красном проспекте, который считается одним из символов Новосибирска. Сами жильцы считают, что запланированной суммы явно недостаточно, чтобы остановить разрушение дома-памятника.

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#Новосибирск#Ремонт#Памятник#Поликлиника#Конструктивизм
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