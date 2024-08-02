За 8 млн приведут в порядок здание-памятник первой поликлиники Новосибирска

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Электронный аукцион на ремонт части помещений объявила новосибирская клиническая поликлиника № 1. Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победителю аукциона предстоит выполнить работы по текущему ремонту:
Начальная стоимость контракта 7,96 млн рублей. Заявки принимаются до 9 августа, все работы подрядчик должен завершить не позднее 60 дней с момента подписания договора.
Здание на Серебренниковской, 42, в котором расположена первая городская поликлиника — яркий образец архитектурного стиля конструктивизм. Оно построено по проекту архитектора Щекина, поликлинику открыли 31 декабря 1929 года.
Постройка имеет статус памятника архитектуры регионального значения.
Ранее мы рассказывали о том, что объявлен конкурс на ремонт Дома под часами на Красном проспекте, который считается одним из символов Новосибирска. Сами жильцы считают, что запланированной суммы явно недостаточно, чтобы остановить разрушение дома-памятника.