Заподозренного во взятке в 180 тыс экс-чиновника из Краснообска оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Евгений Коржов обвиняется в том, что мог получить взятку, когда был заместителем главы поселка Краснообск. Речь идет о сумме в 180 тысяч рублей.
Чиновник был задержан и арестован весной. Ему несколько раз продлевали арест, в последний раз — до 2 августа.
В этот раз он пробудет в СИЗО до 2 октября текущего года, пока идут разбирательства по делу. Данное решение суда еще не было обжаловано, поэтому может измениться.