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Бывший глава под стражей

Заподозренного во взятке в 180 тыс экс-чиновника из Краснообска оставили в СИЗО

2 августа 2024, 07:39
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Бывший глава под стражей
Чиновник из Краснообска не выйдет из СИЗО в ближайшее время, о чем сообщили в судебном департаменте.

Евгений Коржов обвиняется в том, что мог получить взятку, когда был заместителем главы поселка Краснообск. Речь идет о сумме в 180 тысяч рублей.

Чиновник был задержан и арестован весной. Ему несколько раз продлевали арест, в последний раз — до 2 августа.

В этот раз он пробудет в СИЗО до 2 октября текущего года, пока идут разбирательства по делу. Данное решение суда еще не было обжаловано, поэтому может измениться.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Сизо#Арест#Взятка#Краснообск
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