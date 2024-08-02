Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В прошлом году два месяца осени были такими теплыми, что сохранялась жара, а осадков практически не было. Постоянный снег выпал в ноябре.
В этом году синоптики таких аномалий не обещают. Тепло будет лишь в первые дни сентября: отметки достигнут +17…+20 в первой декаде, а во второй температура снизится до +12…+10. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды».
Сайт world-weather обещает температура в пределах +17 практически 20 дней месяца. Дождей не предвидится. А вот в октябре станет уже холодно: до +7…+5. Снег выпадет в конце месяца. В ноябре похолодает до -8.