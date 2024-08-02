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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Осень будет теплая

Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024

2 августа 2024, 03:13
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Осень будет теплая

Стал известен прогноз погоды на осень 2024 в Новосибирске

Ровно через месяц в Новосибирской области наступит месяц: какой будет погода, рассказали синоптики.

В прошлом году два месяца осени были такими теплыми, что сохранялась жара, а осадков практически не было. Постоянный снег выпал в ноябре.

В этом году синоптики таких аномалий не обещают. Тепло будет лишь в первые дни сентября: отметки достигнут +17…+20 в первой декаде, а во второй температура снизится до +12…+10. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды».

Сайт world-weather обещает температура в пределах +17 практически 20 дней месяца. Дождей не предвидится. А вот в октябре станет уже холодно: до +7…+5. Снег выпадет в конце месяца. В ноябре похолодает до -8.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень
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