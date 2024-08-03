12 взрослых и двое детей утонули в июле в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В июле в Новосибирской области на реках и озерах погибли 14 человек, среди них двое детей. Рекордсменами по количеству жертв стали непосредственно Новосибирск и Новосибирский район.
Между тем, за два месяца лета в России на водных объектах погибли 1 173 человека, в том числе 275 детей. Спасатели констатируют, что показатели превышают прошлогодние. Летальные исходы фиксируют в несанкционированных местах купания. Там нет спасателей, не изучено дно. На официальных пляжах не зафиксировано гибели людей.
В Сибирском федеральном округе показатели смертности на воде зашкаливают — каждый день гибнут порядка 10 человек.
Ранее мы писали, как подростка из Новосибирска унесла река в Горном Алтае. Всё произошло на глазах у матери, но она не смогла ему помочь.