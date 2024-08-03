atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

12 взрослых и двое детей утонули в июле в Новосибирской области

12 взрослых и двое детей утонули в июле в Новосибирской области

3 августа 2024, 06:10
Фото: 1MI
Печальную статистику озвучила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В июле в Новосибирской области на реках и озерах погибли 14 человек, среди них двое детей. Рекордсменами по количеству жертв стали непосредственно Новосибирск и Новосибирский район.

Между тем, за два месяца лета в России на водных объектах погибли 1 173 человека, в том числе 275 детей. Спасатели констатируют, что показатели превышают прошлогодние. Летальные исходы фиксируют в несанкционированных местах купания. Там нет спасателей, не изучено дно. На официальных пляжах не зафиксировано гибели людей.

Дети десятками тонут каждую неделю в Сибири
Узнать подробнее

В Сибирском федеральном округе показатели смертности на воде зашкаливают — каждый день гибнут порядка 10 человек.

Ранее мы писали, как подростка из Новосибирска унесла река в Горном Алтае. Всё произошло на глазах у матери, но она не смогла ему помочь.

Читайте также:
Силовики провели захват подозреваемых в разбое в Новосибирске — видеоСиловики провели захват подозреваемых в разбое в Новосибирске — видео«Где велосипед?»: мигрант избил подростка в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#МЧС#Аномальная жара в Новосибирске
Подпишитесь
Медведь нагрянул на новосибирскую пасеку, чтобы полакомиться медом — фото
Сегодня, 03:27
Одну из улиц Новосибирска предложили назвать в честь Юрия Андропова
Вчера, 12:18
Тянут уже год. Без денег и жилья оставила 94-летнюю труженицу тыла администрация Барабинского района
Вчера, 11:59
Новосибирец Митя Фомин ищет помощи у экстрасенсов из «Места силы»
Вчера, 11:50
Почти на 9 млн оштрафовали за срыв сроков гендиректора новосибирского подрядчика
Вчера, 06:15
Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска
Вчера, 05:36