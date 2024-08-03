12 взрослых и двое детей утонули в июле в Новосибирской области

Между тем, за два месяца лета в России на водных объектах погибли 1 173 человека, в том числе 275 детей. Спасатели констатируют, что показатели превышают прошлогодние. Летальные исходы фиксируют в несанкционированных местах купания. Там нет спасателей, не изучено дно. На официальных пляжах не зафиксировано гибели людей.