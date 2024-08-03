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Бастрыкин заинтересовался условиями труда в новосибирском «Горэлектротранспорте»

Бастрыкин заинтересовался условиями труда в новосибирском «Горэлектротранспорте»

3 августа 2024, 08:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку информации о нарушении прав работников «Горэлектротранспорта» («ГЭТ»).

Ранее сотрудники стали массово жаловаться президенту РФ Владимиру Путину и главе СК. Они требуют уволить руководство муниципального предприятия.

По словам работников, руководство создало тяжелые условия на рабочем месте. Зарплату занижают, лишают допвыплат, штрафуют. Это длится уже продолжительное время. Также водители жалуются, что трамваи выходят на линию в состоянии неисправности.

В региональном СУ СК РФ проводят проверку, о ее результатах доложат Александру Бастрыкину.

Условия, как в концлагере: сотрудники «ГЭТ» жалуются Путину на работу в трамваях
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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Александр Бастрыкин#Горэлектротранспорт
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