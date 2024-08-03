Бастрыкин заинтересовался условиями труда в новосибирском «Горэлектротранспорте»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Ранее сотрудники стали массово жаловаться президенту РФ Владимиру Путину и главе СК. Они требуют уволить руководство муниципального предприятия.
По словам работников, руководство создало тяжелые условия на рабочем месте. Зарплату занижают, лишают допвыплат, штрафуют. Это длится уже продолжительное время. Также водители жалуются, что трамваи выходят на линию в состоянии неисправности.
В региональном СУ СК РФ проводят проверку, о ее результатах доложат Александру Бастрыкину.