Хирург из Новосибирска, потерявший ногу и семью, собирается снова оперировать

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
После многолетней службы в медицине он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, что привело к ампутации ноги. Хотя его сосудистые проблемы начались еще во время службы в армии, только на пенсии он столкнулся с неизбежностью операции.
Живущий в обычной многоэтажке Новосибирска, Игорь Михайлович продолжает держаться на плаву, несмотря на жизненные испытания. За годы работы он провел множество операций, включая детские, которые требуют особого мастерства и самообладания. Для него медицина всегда была призванием, а не просто профессией.
К сожалению, болезнь не только отняла у него ногу, но и разрушила его семью. Сейчас его пенсии едва хватает на коммунальные расходы, а жена, некогда поддерживавшая его, перестала отвечать на звонки, сменив номер телефона.
Сложности с получением протеза затянулись на целый год, но теперь, когда у Игоря Михайловича есть новый протез, он учится ходить заново. В этом нелегком пути ему помогают волонтеры, включая Сергея Зайкова из фонда «Рука помощи», который поддерживает его не только морально, но и помогает с продуктами и решением финансовых вопросов, пишет Om1 Новосибирск.
Несмотря на все трудности, Игорь Михайлович не сдается и намерен вернуться к своей профессии. Он видит свою жизнь как продолжение пути, где пенсия — это лишь новый этап, а не конец. Хирург убежден, что добрые слова и человеческое общение с пациентами имеют не менее важное значение, чем хирургическое мастерство. Теперь, когда он постепенно восстанавливается, его цель — снова занять свое место в операционной и продолжать помогать людям.