Хирург из Новосибирска, потерявший ногу и семью, собирается снова оперировать

Несмотря на все трудности, Игорь Михайлович не сдается и намерен вернуться к своей профессии. Он видит свою жизнь как продолжение пути, где пенсия — это лишь новый этап, а не конец. Хирург убежден, что добрые слова и человеческое общение с пациентами имеют не менее важное значение, чем хирургическое мастерство. Теперь, когда он постепенно восстанавливается, его цель — снова занять свое место в операционной и продолжать помогать людям.