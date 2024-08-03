«Где велосипед?»: мигрант избил подростка в Новосибирске

По словам женщины, рядом с ним притормозил мужчина «неславянской внешности» на электровелосипеде. Мужчина схватил подростка, повалил на землю и стал бить по лицу, спрашивая: «Где велосипед?». В какой-то момент нападавший остановился, сказал, что обознался и уехал.