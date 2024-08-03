«Где велосипед?»: мигрант избил подростка в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
По словам женщины, рядом с ним притормозил мужчина «неславянской внешности» на электровелосипеде. Мужчина схватил подростка, повалил на землю и стал бить по лицу, спрашивая: «Где велосипед?». В какой-то момент нападавший остановился, сказал, что обознался и уехал.
Инцидент произошел на улице Ватутина. Мать надеется, что случившееся попало на камеры видеонаблюдения, и просит отозваться возможных свидетелей.
Врачи диагностировали у пациента ушиб мягких тканей лица и кровоподтеки. Пострадавшего отпустили для наблюдения по месту жительства.
В полиции уточнили, что сообщение зарегистрировано.