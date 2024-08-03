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«Где велосипед?»: мигрант избил подростка в Новосибирске

«Где велосипед?»: мигрант избил подростка в Новосибирске

3 августа 2024, 04:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
3 августа около 7 часов утра 14-летний Александр шел на тренировку, когда на него напал мужчина, рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, рядом с ним притормозил мужчина «неславянской внешности» на электровелосипеде. Мужчина схватил подростка, повалил на землю и стал бить по лицу, спрашивая: «Где велосипед?». В какой-то момент нападавший остановился, сказал, что обознался и уехал.

Инцидент произошел на улице Ватутина. Мать надеется, что случившееся попало на камеры видеонаблюдения, и просит отозваться возможных свидетелей.

Врачи диагностировали у пациента ушиб мягких тканей лица и кровоподтеки. Пострадавшего отпустили для наблюдения по месту жительства.

В полиции уточнили, что сообщение зарегистрировано.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Нападение
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