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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Мужчина погиб, прыгнув «щучкой» в Обское море

Мужчина погиб, прыгнув «щучкой» в Обское море

3 августа 2024, 10:35
Фото: atas.info, МАСС
2 августа на Обском море мужчина решил прыгнуть в воду «щучкой», но не рассчитал глубину, в этом месте оказалось слишком мелко, рассказали в МАСС.

Мужчина получил травмы, реанимационные действия медиков не помогли, пострадавший скончался. Инцидент произошел на пирсе в месте, не предназначенном для купания. Очевидцы рассказали, что мужчина был нетрезв.

Новосибирцам напомнили, что важно быть максимально предусмотрительным при прыжках в воду.

12 взрослых и двое детей утонули в июле в Новосибирской области
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Только в июле в Новосибирской области на водных объектах погибли 14 человек, включая двоих детей. Все купались в не разрешенных местах. По России количество погибших за тот же период составило более 1,1 тысячи человек.

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