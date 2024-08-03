Мужчина погиб, прыгнув «щучкой» в Обское море

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Мужчина получил травмы, реанимационные действия медиков не помогли, пострадавший скончался. Инцидент произошел на пирсе в месте, не предназначенном для купания. Очевидцы рассказали, что мужчина был нетрезв.
Новосибирцам напомнили, что важно быть максимально предусмотрительным при прыжках в воду.
Только в июле в Новосибирской области на водных объектах погибли 14 человек, включая двоих детей. Все купались в не разрешенных местах. По России количество погибших за тот же период составило более 1,1 тысячи человек.