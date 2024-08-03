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Updated Сегодня, 11:15

На катере без топлива застряли посреди Оби новосибирцы

На катере без топлива застряли посреди Оби новосибирцы

3 августа 2024, 11:12
Фото: МАСС
Ранним утром 3 августа компания из пяти веселых новосибирцев оказалась в западне, рассказали в МАСС.

Романтики решили встретить рассвет на Оби, но не рассчитали топливо, и катер заглох посредине реки. Течение уносило судно всё дальше. На помощь пришли спасатели МАСС, катер отбуксировали к берегу.

С пассажирами провели беседу, предупредив о необходимости надевать жилеты и не плавать под воздействием алкоголя.

Фото: МАСС

2 августа на Обском водохранилище погиб мужчина — он прыгнул в воду вперед головой. Он прыгнул на мель, решение стало фатальным.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#МАСС
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