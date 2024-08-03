На катере без топлива застряли посреди Оби новосибирцы

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Романтики решили встретить рассвет на Оби, но не рассчитали топливо, и катер заглох посредине реки. Течение уносило судно всё дальше. На помощь пришли спасатели МАСС, катер отбуксировали к берегу.
С пассажирами провели беседу, предупредив о необходимости надевать жилеты и не плавать под воздействием алкоголя.
2 августа на Обском водохранилище погиб мужчина — он прыгнул в воду вперед головой. Он прыгнул на мель, решение стало фатальным.