Новосибирцы стали чаще сдавать квартиры посуточно

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В июле 2024 года в Новосибирской области средняя цена за суточное проживание составила 3500 рублей. Средняя цена в РФ — 3600 рублей. Коттедж можно было арендовать за 9800 рублей. Дороже только в Московской области (11 тысяч). При этом медианный показатель по стране составил 8200 рублей.
Новосибирская область стала одним из самых популярных субъектов для бронирования. В июле на регион пришлось 4% от всех предзаказов. В среднем путешественники проводят в съемном жилье на три ночи.