Новосибирцы стали чаще сдавать квартиры посуточно

В июле 2024 года в Новосибирской области средняя цена за суточное проживание составила 3500 рублей. Средняя цена в РФ — 3600 рублей. Коттедж можно было арендовать за 9800 рублей. Дороже только в Московской области (11 тысяч). При этом медианный показатель по стране составил 8200 рублей.