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Новосибирцы стали чаще сдавать квартиры посуточно

Новосибирцы стали чаще сдавать квартиры посуточно

3 августа 2024, 09:09
Фото: 1MI
За год в Новосибирской области количество квартир, которые можно снять посуточно, выросло на 29%, загородных объектов — на 74%, подсчитали аналитики «Авито Путешествия».

В июле 2024 года в Новосибирской области средняя цена за суточное проживание составила 3500 рублей. Средняя цена в РФ — 3600 рублей. Коттедж можно было арендовать за 9800 рублей. Дороже только в Московской области (11 тысяч). При этом медианный показатель по стране составил 8200 рублей.

Новосибирская область стала одним из самых популярных субъектов для бронирования. В июле на регион пришлось 4% от всех предзаказов. В среднем путешественники проводят в съемном жилье на три ночи.

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