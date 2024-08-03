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От сдавливающей опухоли в шее спасли женщину новосибирские врачи

Не могла говорить: от сдавливающей опухоли в шее спасли женщину новосибирские врачи

3 августа 2024, 10:01
Фото: НИИТО им. Я. Л. Цивьяна

От сдавливающей опухоли в шее спасли женщину новосибирские врачи

Резкое ухудшение самочувствия 49-летняя жительница Алтайского края Нина Ромашова ощутила весной, рассказали в новосибирском НИИТО.

Пациентка испытывала головные боли, ощущение слабости и онемения в руках, походка стала неровной. Симптомы усиливались вплоть до того, что женщина не могла глотать и говорить. Специалисты НИИТО установили, что у женщины развивается опухоль в шейном отделе позвоночника. Новообразование представляло опасность для пациентки. Оно сдавило спинной мозг и разрушало позвонок.

Операцию провели 29 июля. Хирурги выполнили полный комплекс манипуляций. Опухоль удалили через небольшой разрез, 4-й шейный позвонок пришлось удалить и заменить титановым имплантом.

Опухоль отправили на исследование, но врачи предполагают, что она доброкачественная.

На восстановление всех функций нужно время. При этом улучшения в самочувствии пациентка ощущает уже сейчас. Ее перестали мучить сильные боли, вернулась чувствительность в ногах и возможность двигать руками. Нине Ромашовой предписано три месяца носить фиксирующий воротник, чтобы титановая пластина прижилась.

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В июне специалисты НИИТО удалили женщине опухоль размером с теннисный мяч. Парикмахер долго скрывала новообразование на голове под челкой, потому что очень боялась идти к врачу. Сейчас она восстанавливается. Хирурги советуют не тянуть и при необходимости как можно скорее обращаться за медицинской помощью.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#НИИТО
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