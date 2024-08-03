Не могла говорить: от сдавливающей опухоли в шее спасли женщину новосибирские врачи

В июне специалисты НИИТО удалили женщине опухоль размером с теннисный мяч. Парикмахер долго скрывала новообразование на голове под челкой, потому что очень боялась идти к врачу. Сейчас она восстанавливается. Хирурги советуют не тянуть и при необходимости как можно скорее обращаться за медицинской помощью.