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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Сезон дождей и похолодание ждут на следующей неделе новосибирцев

Сезон дождей и похолодание ждут на следующей неделе новосибирцев

3 августа 2024, 10:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Аномальная жара покинет территорию Новосибирской области уже завтра, 4 августа, следует из прогнозов погоды, составленных специализированными сервисами.

В воскресенье, 4 августа, ветер в Новосибирске усилится до 13 метров в секунду, за сутки выпадет порядка 8 мм осадков, сообщает сервис погоды «Гисметео». Это почти ведро воды на каждый квадратный метр. Одновременно ощутимо похолодает. Температурный максимум составит +24 градуса.

В целом на неделе воздух будет прогреваться до +24…+27 градусов, к выходным, 10 и 11 августа, в Новосибирске вовсе похолодает до +22 градусов. Умеренный температурный фон будет сопровождаться осадками и временами грозами.

Фото: gismeteo.ru
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода
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