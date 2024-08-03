Сезон дождей и похолодание ждут на следующей неделе новосибирцев

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В воскресенье, 4 августа, ветер в Новосибирске усилится до 13 метров в секунду, за сутки выпадет порядка 8 мм осадков, сообщает сервис погоды «Гисметео». Это почти ведро воды на каждый квадратный метр. Одновременно ощутимо похолодает. Температурный максимум составит +24 градуса.
В целом на неделе воздух будет прогреваться до +24…+27 градусов, к выходным, 10 и 11 августа, в Новосибирске вовсе похолодает до +22 градусов. Умеренный температурный фон будет сопровождаться осадками и временами грозами.