Свадебная выставка открылась в новосибирском музее — изучаем экспонаты

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Выставка посвящена обряду бракосочетания в России и Сибири, в частности. Представленные экспонаты охватывают период XIX–XXI веков. Посетители могут отследить, как менялась свадебная мода на протяжении трех столетий.
Посмотреть экспозицию можно по 22 сентября. Обычный билет стоит 300 рублей, льготные — 200.
В основу выставки легли экспонаты Музея мировой погребальной культуры, Краеведческого музея, Интегрального музея-квартиры Академгородка. Всего — порядка 300, пишет «ЧС-инфо».