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На открытие модели устроили дефиле в свадебных нарядах

Свадебная выставка открылась в новосибирском музее — изучаем экспонаты

3 августа 2024, 06:33
Фото: ЧС-инфо
На открытие модели устроили дефиле в свадебных нарядах
В Краеведческом музее начала работу выставка «Играем в свадьбу» (0+), посвященная истории одного из самых важных обрядов в культуре.

Выставка посвящена обряду бракосочетания в России и Сибири, в частности. Представленные экспонаты охватывают период XIX–XXI веков. Посетители могут отследить, как менялась свадебная мода на протяжении трех столетий.

Посмотреть экспозицию можно по 22 сентября. Обычный билет стоит 300 рублей, льготные — 200.

Фото: ЧС-инфо

В основу выставки легли экспонаты Музея мировой погребальной культуры, Краеведческого музея, Интегрального музея-квартиры Академгородка. Всего — порядка 300, пишет «ЧС-инфо».

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Свадьба#Музей
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