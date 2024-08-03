Три новосибирца умерли после укуса клещей — такого не было 30 лет

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Один человек скончался непосредственно от клещевого энцефалита. Но два других случая вызвали недоумение у медиков. Причиной кончины двух незнакомых людей послужил риккетсиоз. С таким врачи региона не сталкивались уже 30 лет. Заболевание крайне редкое не только для региона, но и всей страны.
Риккетсиоз развивается стремительно и начинается с высокой температуры, на теле появляется сыпь. Если пациенту вовремя не оказать медицинскую помощь, развивается сепсис. Так и произошло в случаях с двумя жителями Новосибирской области — пожилыми мужчиной и женщиной, пишет BFM-Новосибирск.