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Три новосибирца умерли после укуса клещей — такого не было 30 лет

Три новосибирца умерли после укуса клещей — такого не было 30 лет

3 августа 2024, 09:24
Фото: 1MI
В 2024 году после укусов клещей в Новосибирской области скончались три человека, рассказала главврач городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова.

Один человек скончался непосредственно от клещевого энцефалита. Но два других случая вызвали недоумение у медиков. Причиной кончины двух незнакомых людей послужил риккетсиоз. С таким врачи региона не сталкивались уже 30 лет. Заболевание крайне редкое не только для региона, но и всей страны.

Риккетсиоз развивается стремительно и начинается с высокой температуры, на теле появляется сыпь. Если пациенту вовремя не оказать медицинскую помощь, развивается сепсис. Так и произошло в случаях с двумя жителями Новосибирской области — пожилыми мужчиной и женщиной, пишет BFM-Новосибирск.

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