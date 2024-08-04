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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

Света нет во многих домах

Бердск, Искитим и новосибирский Академгородок остались без света — что произошло

4 августа 2024, 10:40
Фото: 1MI
Света нет во многих домах
В Новосибирске и Новосибирской области отключили электричество из-за аварийной ситуации, подробности сообщают читатели Atas.info.

Без электричества новосибирцы остались в 16 часов. Сейчас в темноте сидят жители Бердска, Искитима, Академгородка, поселка Ложок, Каменушка, Полянка.

Как передают наши читатели, причиной столь массового аварийного отключения стала авария. На улице Химзаводской погрузчик врезался в высоковольтную опору ЛЭП.

По данным муниципального портала, света нет в 39 объектах Академгородка. В частности, на улице Пирогова. Причина — аварийное отключение. Восстановить его планируют к 19 часам.

Фото: Муниципальный портал
В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский Академгородок
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Академгородок#Искитим#Бердск#Электричество#Свет
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В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский Академгородок
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