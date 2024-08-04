Бердск, Искитим и новосибирский Академгородок остались без света — что произошло

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Без электричества новосибирцы остались в 16 часов. Сейчас в темноте сидят жители Бердска, Искитима, Академгородка, поселка Ложок, Каменушка, Полянка.
Как передают наши читатели, причиной столь массового аварийного отключения стала авария. На улице Химзаводской погрузчик врезался в высоковольтную опору ЛЭП.
По данным муниципального портала, света нет в 39 объектах Академгородка. В частности, на улице Пирогова. Причина — аварийное отключение. Восстановить его планируют к 19 часам.