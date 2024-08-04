Бизнесменов из Новосибирской области обвинили в использовании рабского труда

В поселке долгое время ходили слухи, что он нанимал людей и фактически использовал их как рабов. Они ухаживали за скотом, не выходили за пределы кафе, были под охраной, недоедали, спали в адских условиях, не видели денег и уйти от работодателей не могли. Контингент там был в виде алкоголиков и бездомных, которым обещали кров, взамен на труд.