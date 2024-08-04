Бизнесменов из Новосибирской области обвинили в использовании рабского труда

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Придорожным кафе-гостиницей владеет некий Ровшан, который в 80-е годы переехал в небольшую деревню, построил там семью, воспитал детей и организовал бизнес. Вокруг его общепита и разгорелся скандал.
В поселке долгое время ходили слухи, что он нанимал людей и фактически использовал их как рабов. Они ухаживали за скотом, не выходили за пределы кафе, были под охраной, недоедали, спали в адских условиях, не видели денег и уйти от работодателей не могли. Контингент там был в виде алкоголиков и бездомных, которым обещали кров, взамен на труд.
Сейчас это не только слухи, а уже разбирательства Следкома, пишет КП-Новосибирск. Проверка кафе показала, что помещение не отвечает требованиям безопасности. Кроме того, сына и отца арестовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям, но после пары месяцев, директора ресторана отпустили под домашний арест. Пока расследование продолжается.