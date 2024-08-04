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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Работники ухаживали за скотом

Бизнесменов из Новосибирской области обвинили в использовании рабского труда

4 августа 2024, 09:14
Фото: 1MI
Работники ухаживали за скотом
Предпринимателей из села Дмитриевка Новосибирской области обвинили в том, что они использовали рабский труд, об этом рассказали сами пострадавшие и их родственники.

Придорожным кафе-гостиницей владеет некий Ровшан, который в 80-е годы переехал в небольшую деревню, построил там семью, воспитал детей и организовал бизнес. Вокруг его общепита и разгорелся скандал.

В поселке долгое время ходили слухи, что он нанимал людей и фактически использовал их как рабов. Они ухаживали за скотом, не выходили за пределы кафе, были под охраной, недоедали, спали в адских условиях, не видели денег и уйти от работодателей не могли. Контингент там был в виде алкоголиков и бездомных, которым обещали кров, взамен на труд.

Сейчас это не только слухи, а уже разбирательства Следкома, пишет КП-Новосибирск. Проверка кафе показала, что помещение не отвечает требованиям безопасности. Кроме того, сына и отца арестовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям, но после пары месяцев, директора ресторана отпустили под домашний арест. Пока расследование продолжается.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Рабочий#Расследование
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