В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский Академгородок

В Первомайском и Советском районах без света остались сотни объектов и тысячи человек. По информации нашей читательницы, полностью электричества не было на Бердском шоссе, Нижней Ельцовке, Матвеевке. В Академгородке на улице Звездой на дорогу упало дерево.