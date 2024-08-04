В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский Академгородок

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
С вечера в Новосибирске шел ливень, была гроза. Не обошлось и без происшествий.
В Первомайском и Советском районах без света остались сотни объектов и тысячи человек. По информации нашей читательницы, полностью электричества не было на Бердском шоссе, Нижней Ельцовке, Матвеевке. В Академгородке на улице Звездой на дорогу упало дерево.
«Видимо тут прям буря была. В общем от Академгородка до Звездной вырубило свет грозой», — делится сибирячка.
По данным муниципального портала, во время грозы произошло 339 отключений электроэнергии. Все они аварийные. Свет отключили в 22 часа 3 августа, а устранят проблемы только в 15 часов 4 августа.