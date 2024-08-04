atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Свет был выключен

В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский Академгородок

4 августа 2024, 03:14
Фото: 1MI
Свет был выключен
Во время ночной грозы в двух районах Новосибирска отключилось электричество, о чем сообщают читатели Atas.info.

С вечера в Новосибирске шел ливень, была гроза. Не обошлось и без происшествий.

В Первомайском и Советском районах без света остались сотни объектов и тысячи человек. По информации нашей читательницы, полностью электричества не было на Бердском шоссе, Нижней Ельцовке, Матвеевке. В Академгородке на улице Звездой на дорогу упало дерево.

«Видимо тут прям буря была. В общем от Академгородка до Звездной вырубило свет грозой», — делится сибирячка.
Шоссе без светаШоссе без света
Шоссе без света
Фото: atas.info

По данным муниципального портала, во время грозы произошло 339 отключений электроэнергии. Все они аварийные. Свет отключили в 22 часа 3 августа, а устранят проблемы только в 15 часов 4 августа.

Где нет светаГде нет света
Где нет света
Новосибирск заливает жуткий ливень — фото и видео последствий
Узнать подробнее
Читайте также:
Мощный ливень и град в выходные вновь обрушатся на Новосибирскую областьЖара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Электричество#Свет
Подпишитесь
Свадебная выставка открылась в новосибирском музее — изучаем экспонаты
Вчера, 06:33
«Где велосипед?»: мигрант избил подростка в Новосибирске
Вчера, 04:45
Прямые рейсы из России на Бали могут начаться в ближайшее время
1 августа, 05:34
С массовым сбоем Youtube столкнулись жители России
1 августа, 05:02
Фильм о сотрудниках госбезопасности снимают в Новосибирске — подробности
1 августа, 03:50