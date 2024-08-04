От шума рок-фестиваля «Ветер Сибири» всю ночь не спали новосибирцы

Фестиваль знаменит своими скандальными отменами артистов. Ежегодно они обещают звезд рока, продают билеты, делают с их лицами афиши, но по факту музыканты все отменяются, а сдавать билеты становится невыгодным. Мало того, так еще и новосибирцев и гостей города предупредили о смене локации только ближе к мероприятию, за что организаторы попали под волну хейта.