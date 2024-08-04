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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Музыка мешает

От шума рок-фестиваля «Ветер Сибири» всю ночь не спали новосибирцы

4 августа 2024, 11:25
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Музыка мешает
В Новосибирске прошел рок-фестиваль, который пришелся по душе не всем горожанам, на что они пожаловались в соцсетях.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался 2 августа. В этом году его проводили на аэродроме ОбьГЭСа, вместо традиционного аэродрома в Мочище.

Фестиваль знаменит своими скандальными отменами артистов. Ежегодно они обещают звезд рока, продают билеты, делают с их лицами афиши, но по факту музыканты все отменяются, а сдавать билеты становится невыгодным. Мало того, так еще и новосибирцев и гостей города предупредили о смене локации только ближе к мероприятию, за что организаторы попали под волну хейта.

На этом жалобы не закончились. В соцсетях появляются комментарии, что из-за фестиваля жители близлежащих домов не могли уснуть до глубокой ночи. Музыка раздавалась до 3 часов. Сегодня был последний день музыкального события, поэтому шквал критики еще не за горами.

Видео: Денис Убейко / МОЙ МАССИВ | ОбьГЭС/ВКонтакте
Скандальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Музыка#Ветер Сибири#Рок-фестиваль
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