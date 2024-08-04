От шума рок-фестиваля «Ветер Сибири» всю ночь не спали новосибирцы

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался 2 августа. В этом году его проводили на аэродроме ОбьГЭСа, вместо традиционного аэродрома в Мочище.
Фестиваль знаменит своими скандальными отменами артистов. Ежегодно они обещают звезд рока, продают билеты, делают с их лицами афиши, но по факту музыканты все отменяются, а сдавать билеты становится невыгодным. Мало того, так еще и новосибирцев и гостей города предупредили о смене локации только ближе к мероприятию, за что организаторы попали под волну хейта.
На этом жалобы не закончились. В соцсетях появляются комментарии, что из-за фестиваля жители близлежащих домов не могли уснуть до глубокой ночи. Музыка раздавалась до 3 часов. Сегодня был последний день музыкального события, поэтому шквал критики еще не за горами.