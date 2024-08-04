Рабочий выжил после удара током во время грозы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:40
Все случилось в вечернее время 3 августа в Карасукском районе. В этот день бушевали молнии, гроза, лил сильный ливень. На электроподстанции Красносельская случился взрыв.
Как выяснилось, в этот момент там работал бригадир. Работника ударило током разрядом в 10 тысяч вольт. Это видели очевидцы.
Пострадавшему помогли. Ему вызвали скорую, доставили в больницу. Мужчина чудом остался жив. Сейчас он в реанимационном отделении.