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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Мужчина выжил

Рабочий выжил после удара током во время грозы в Новосибирской области

4 августа 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина выжил
В одной из районов Новосибирской области произошло ЧП с рабочим на подстанции, сообщается в соцсетях.

Все случилось в вечернее время 3 августа в Карасукском районе. В этот день бушевали молнии, гроза, лил сильный ливень. На электроподстанции Красносельская случился взрыв.

Как выяснилось, в этот момент там работал бригадир. Работника ударило током разрядом в 10 тысяч вольт. Это видели очевидцы.

Пострадавшему помогли. Ему вызвали скорую, доставили в больницу. Мужчина чудом остался жив. Сейчас он в реанимационном отделении.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Молния#Карасукский район
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