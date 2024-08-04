Семья с 9-месячным ребенком загадочно пропала в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как сообщили волонтеры поискового отряда, два дня назад в Новосибирске бесследно исчезла семья. Произошло это в Заельцовском районе 2 августа.
Сейчас ищут 23-летнюю Ксению Ушаеву, девятимесячную Арину Ушаеву и 21-летнего Дмитрия Буркова. Все пропавшие нуждаются в медицинской помощи, но подробности не разглашаются.
В соцсетях распространяется их ориентировка. Всех неравнодушных просят сообщить любую информацию о без вести пропавших новосибирцев.