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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Пропавших разыскивают

Семья с 9-месячным ребенком загадочно пропала в Новосибирске

4 августа 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
Пропавших разыскивают
В Новосибирске ведут поиски пропавшей семьи с ребенком, подробности дали в «ЛизаАлерт».

Как сообщили волонтеры поискового отряда, два дня назад в Новосибирске бесследно исчезла семья. Произошло это в Заельцовском районе 2 августа.

Сейчас ищут 23-летнюю Ксению Ушаеву, девятимесячную Арину Ушаеву и 21-летнего Дмитрия Буркова. Все пропавшие нуждаются в медицинской помощи, но подробности не разглашаются.

В соцсетях распространяется их ориентировка. Всех неравнодушных просят сообщить любую информацию о без вести пропавших новосибирцев.

Фото: ЛизаАлерт
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Пропал#Пропажа#Лиза Алерт
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