В Новосибирске мигранты с Хилка на месте снесенных кафе устроили стоянку фур

По словам Жанны Оленниковой, в устной беседе с главой Ленинского района Александром Грибом тот пояснил, что земельный участок, где ранее стояли заведения общепита, а сейчас образовалась парковка, находится в частной собственности. Однако власти ведут работу по его возвращению в собственность муниципальную. По завершении этой процедуры все спорные ситуации должны быть разрешены.