В Новосибирске мигранты с Хилка на месте снесенных кафе устроили стоянку фур

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На месте снесенных нелегальных кафе и столовых для мигрантов напротив Хилокского рынка продавцы овощей и фруктов организовали стоянку-отстойник для фур, которые привозят продукцию из среднеазиатских стран. Днем количество грузовиков уменьшается, к ночи вся площадка забита десятками длинномеров.
«Мы не для того четыре года боролись с незаконными жральнями, чтобы теперь тут они свои машины начали парковать. Наглость этих „иностранных специалистов“ просто зашкаливает. Как нам объяснили, стоянка фур на территории самого рынка, где с них непосредственно идет торговля, дорогая. Вот они и приспособились — условно, приезжает пять машин из Узбекистана, они одну загоняют на рынок, остальные ждут, пока из нее все распродадут, потом загоняют следующую. И только когда продадут весь товар, все вместе уезжают обратно», — рассказала редакции Atas.Info одна из активисток инициативной группы жителей Жанна Олейникова.
Сейчас жители Хилокского жилмассива готовят коллективное обращение к властям и силовым структурам с просьбой ликвидировать стихийную парковку грузовиков под окнами жилых домов.
По словам Жанны Оленниковой, в устной беседе с главой Ленинского района Александром Грибом тот пояснил, что земельный участок, где ранее стояли заведения общепита, а сейчас образовалась парковка, находится в частной собственности. Однако власти ведут работу по его возвращению в собственность муниципальную. По завершении этой процедуры все спорные ситуации должны быть разрешены.
Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обещал, что на месте снесенных заведений общепита будет обустроена зеленая зона и официальная парковка.