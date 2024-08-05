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Updated Сегодня, 05:38

Мужчина ударил мальчика

Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске

5 августа 2024, 05:36
Фото: 1MI
Мужчина ударил мальчика
В Новосибирске неизвестный мужчина набросился на подростка, Следком пытается разобраться в обстоятельствах случившегося.

Все произошло в одном из районов Новосибирска. Подросток шел по улице и его подозвал незнакомый мужчина.

Взрослый человек со злостью набросился на мальчика, повалив его на землю. Причин для этого не было — они были не знакомы друг с другом. Новосибирец начал избивать школьника, нанося удары по голове.

После содеянного, злоумышленник скрылся. Подросток получил травмы. Тогда Следственный комитет возбудил дело по факту избиения несовершеннолетнего.

До сих пор обидчик школьника не найден. В связи с этим, председатель центрального аппарата запросил доклад у новосибирского управления с результатами расследования дела.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Нападение#Подростки#Избиение#СК
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