Безвизовый режим для россиян в Таиланде продлили до 60 дней

Известно, что до 30 апреля путешественники из России могли находится в Таиланде до 90 суток без необходимости получать визу. Эта мера вводилась для повышения притока туристов в страну осенью и зимой. С мая путешествовать по Таиланду без официальной визы можно было только 30 дней.