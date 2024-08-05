Безвизовый режим для россиян в Таиланде продлили до 60 дней

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Правительство Таиланда до 60 дней продлило срок нахождения в Королевстве без визы туристам из России. В тексте постановления перечислены еще 92 страны, в их перечень вошли США, Китай, Индия и Израиль.
Известно, что до 30 апреля путешественники из России могли находится в Таиланде до 90 суток без необходимости получать визу. Эта мера вводилась для повышения притока туристов в страну осенью и зимой. С мая путешествовать по Таиланду без официальной визы можно было только 30 дней.
В тоже время граждане Таиланда могут въехать в Россию, получив туристическую визу, которая выдается на срок до шести месяцев, и при наличии брони гостиницы.