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Безвизовый режим для россиян в Таиланде продлили до 60 дней

Безвизовый режим для россиян в Таиланде продлили до 60 дней

5 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI
Правительство Таиланда разрешило жителям России и еще 92 государств находиться в Королевстве без визы до 60 дней.

Правительство Таиланда до 60 дней продлило срок нахождения в Королевстве без визы туристам из России. В тексте постановления перечислены еще 92 страны, в их перечень вошли США, Китай, Индия и Израиль.

Известно, что до 30 апреля путешественники из России могли находится в Таиланде до 90 суток без необходимости получать визу. Эта мера вводилась для повышения притока туристов в страну осенью и зимой. С мая путешествовать по Таиланду без официальной визы можно было только 30 дней.

В тоже время граждане Таиланда могут въехать в Россию, получив туристическую визу, которая выдается на срок до шести месяцев, и при наличии брони гостиницы.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Туризм#Путешествия#Таиланд#КЦ#Виза
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