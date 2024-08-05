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Энергетики восстановили опору

Энергетики починили сломанную ЛЭП, которую снес тягач под Новосибирском

5 августа 2024, 02:47
Фото: Россети Новосибирск
Энергетики восстановили опору
Работы по восстановлению ЛЭП, которую снес большегруз в Новосибирской области, были завершены, сообщили Россети.

Все произошло вечером 4 августа в Бердске. Тягач врезался в опору ЛЭП, в результате чего, сотни объектов и тысячи человек были без электричества. Свет отсутствовал в новосибирском Академгородке, Бердске и в близлежащих населенных пунктах.

Восстановление опоры завершили к девяти часам вечера. В первые же минуты после разрешения свет вернулся в дома новосибирцев.

Как отметил мэр Бердска Роман Бурдин, это единственная столь серьезная история с аварийным отключением электричества. Ранее этот инцидент взяла на контроль прокуратура, организовав проверку.

Прокуратура проверит аварию на ЛЭП, из-за которой новосибирцы остались без света
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Академгородок#Бердск#Работа#Электричество#Свет
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