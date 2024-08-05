Энергетики починили сломанную ЛЭП, которую снес тягач под Новосибирском

Все произошло вечером 4 августа в Бердске. Тягач врезался в опору ЛЭП, в результате чего, сотни объектов и тысячи человек были без электричества. Свет отсутствовал в новосибирском Академгородке, Бердске и в близлежащих населенных пунктах.