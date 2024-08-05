Этим летом Таиланд посетит рекордное число туристов из России

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Туристический поток из России в Таиланд продолжает расти. По данным Туристического управления Таиланда, в июле Королевство посетило более 83 тысяч путешественников из России, а с начала года границу пересекло более миллиона россиян.
Благодаря этому Россия вошла в пятерку стран, откуда в Таиланд приезжает самое большое количество туристов. Также в топ-5 вошла Южная Корея, Индия, Малайзия и Китай.
Среди российских туристов самой большой популярностью пользуется отдых на Пхукете, далее следует Патайя и Самуи. По прогнозу Ассоциации туроператоров, нынешнее лето по количеству туристов из России в Таиланде будет поставлен очередной рекорд.