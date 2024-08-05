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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Этим летом Таиланд посетит рекордное число туристов из России

Этим летом Таиланд посетит рекордное число туристов из России

5 августа 2024, 10:42
Фото: 1MI
За семь месяцев 2024 года россияне совершили более миллиона туристических поездок в Таиланд.

Туристический поток из России в Таиланд продолжает расти. По данным Туристического управления Таиланда, в июле Королевство посетило более 83 тысяч путешественников из России, а с начала года границу пересекло более миллиона россиян.

Благодаря этому Россия вошла в пятерку стран, откуда в Таиланд приезжает самое большое количество туристов. Также в топ-5 вошла Южная Корея, Индия, Малайзия и Китай.

Среди российских туристов самой большой популярностью пользуется отдых на Пхукете, далее следует Патайя и Самуи. По прогнозу Ассоциации туроператоров, нынешнее лето по количеству туристов из России в Таиланде будет поставлен очередной рекорд.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#КЦ
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