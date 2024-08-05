atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Где посмотреть фильм

Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров

5 августа 2024, 04:27
Фото: 1MI
Где посмотреть фильм
Вышла новая часть знаменитого фильма «Дедпул» (18+), рассказываем, в каких кинотеатрах Новосибирска его можно посмотреть.

Третья часть фильма о супергероях получила название «Дэдпул и Росомаха». Продолжение снято по мотивам комиксов компании Marvel. В отношении России несколько лет назад были введены санкции, поэтому зарубежные фильмы в нашей стране не показывают. Однако некоторые прокатчики находят решение и все же ищут способ показать новинки в регионах.

В Новосибирске тоже есть несколько кинотеатров, транслирующих премьеры. Посмотреть «Дедпул» можно в ТЦ «Эдем» в Академгородке, в «Сибирском молле», кинотеатрах «Рассвет» и Cinema Public в ТЦ «Роща» на пр. Дзержинского. А вот в более известных кинотеатрах такие новинки найти не удастся.

Отметим, что фильм в прокат вышел 3 августа. У него уже рейтинг в Кинопоиске 7,3. Сборы кинокартины превышают 820 млн долларов, за считанные дни.

Фильм про двойника Леонардо Ди Каприо снимут студенты из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Фильм о сибирском Гарри Поттере снимают в НовосибирскеDisney снимет сиквел модного фильма «Дьявол носит Prada»«Майор Гром: Игра» (16+): почему зрители раскритиковали фильм о супергерое
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кино#Премьера#Фильм#Кинотеатр
Подпишитесь
Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий
Сегодня, 04:03
В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска
Сегодня, 05:39
Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске
Сегодня, 05:36
Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска
Сегодня, 05:34
Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог
Сегодня, 05:19