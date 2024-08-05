Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Третья часть фильма о супергероях получила название «Дэдпул и Росомаха». Продолжение снято по мотивам комиксов компании Marvel. В отношении России несколько лет назад были введены санкции, поэтому зарубежные фильмы в нашей стране не показывают. Однако некоторые прокатчики находят решение и все же ищут способ показать новинки в регионах.
В Новосибирске тоже есть несколько кинотеатров, транслирующих премьеры. Посмотреть «Дедпул» можно в ТЦ «Эдем» в Академгородке, в «Сибирском молле», кинотеатрах «Рассвет» и Cinema Public в ТЦ «Роща» на пр. Дзержинского. А вот в более известных кинотеатрах такие новинки найти не удастся.
Отметим, что фильм в прокат вышел 3 августа. У него уже рейтинг в Кинопоиске 7,3. Сборы кинокартины превышают 820 млн долларов, за считанные дни.