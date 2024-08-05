Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров

В Новосибирске тоже есть несколько кинотеатров, транслирующих премьеры. Посмотреть «Дедпул» можно в ТЦ «Эдем» в Академгородке, в «Сибирском молле», кинотеатрах «Рассвет» и Cinema Public в ТЦ «Роща» на пр. Дзержинского. А вот в более известных кинотеатрах такие новинки найти не удастся.