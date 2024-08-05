Гигантский кабачок вырос в огороде жительницы Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
У жительницы рабочего поселка Краснозерское Новосибирской области на огороде вырос удививший ее размерами кабачок. Об огородном рекорде она сообщила в социальных сетях.
Известно, что пожелавшая остаться анонимной огородница специально за овощем-рекордсменом не ухаживала. Напротив, она даже и не заметила, как он вырос до громадного размера. Для сравнения, сибирячка сфотографировала кабачок рядом со стандартным бытовым газовым баллоном, который оказался меньшего размера.
В социальных сетях предложили и другим пользователям похвастаться своими огородными успехами, однако судя по отсутствию комментариев, никто пока не может продемонстрировать нечто похожее на гигантский кабачок.