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Гигантский кабачок вырос в огороде жительницы Новосибирской области

Гигантский кабачок вырос в огороде жительницы Новосибирской области

5 августа 2024, 10:59
У огородницы из Краснозерского района вырос кабачок-гигант, за которым она даже не ухаживала, о чем она рассказала в социальных сетях.

У жительницы рабочего поселка Краснозерское Новосибирской области на огороде вырос удививший ее размерами кабачок. Об огородном рекорде она сообщила в социальных сетях.

Известно, что пожелавшая остаться анонимной огородница специально за овощем-рекордсменом не ухаживала. Напротив, она даже и не заметила, как он вырос до громадного размера. Для сравнения, сибирячка сфотографировала кабачок рядом со стандартным бытовым газовым баллоном, который оказался меньшего размера.

В социальных сетях предложили и другим пользователям похвастаться своими огородными успехами, однако судя по отсутствию комментариев, никто пока не может продемонстрировать нечто похожее на гигантский кабачок.

Фото: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Общество#Сельское хозяйство#Огород#Садоводство#Краснозерское
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