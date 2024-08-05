Гигантский кабачок вырос в огороде жительницы Новосибирской области

Известно, что пожелавшая остаться анонимной огородница специально за овощем-рекордсменом не ухаживала. Напротив, она даже и не заметила, как он вырос до громадного размера. Для сравнения, сибирячка сфотографировала кабачок рядом со стандартным бытовым газовым баллоном, который оказался меньшего размера.