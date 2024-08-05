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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Мужчина поймал большую рыбу

Гигантскую щуку весом в 10 кг поймал счастливый рыбак из Новосибирска

5 августа 2024, 06:28
Фото: соцсети/1MI
Мужчина поймал большую рыбу
Огромную щуку поймал новосибирский рыбак и похвалился уловом в соцсетях.

Новосибирец рыбачил на реке Обь. Удача была на его стороне. На его удочку клюнула огромная щука.

Рыбак был в шоке от ее размеров. Рыба весила 10 300 гр. Своим уловом он решил поделиться с единомышленниками.

В комментариях сибиряки гордятся добычей рыбака:

«Молодец! Мечта каждого рыбака!»;
«Красава»;
«Красавчик фартовый».

Правда, не все комментаторы разделили счастье с автором записи. Многие не понимают, что делать с этой рыбой, так как она старая и не вкусная, а ее мясо с трудом можно пропустить через мясорубку.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Рыбалка#Рыба#Улов
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