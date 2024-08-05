Гигантскую щуку весом в 10 кг поймал счастливый рыбак из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Новосибирец рыбачил на реке Обь. Удача была на его стороне. На его удочку клюнула огромная щука.
Рыбак был в шоке от ее размеров. Рыба весила 10 300 гр. Своим уловом он решил поделиться с единомышленниками.
В комментариях сибиряки гордятся добычей рыбака:
«Молодец! Мечта каждого рыбака!»;
«Красава»;
«Красавчик фартовый».
Правда, не все комментаторы разделили счастье с автором записи. Многие не понимают, что делать с этой рыбой, так как она старая и не вкусная, а ее мясо с трудом можно пропустить через мясорубку.