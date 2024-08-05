Грибников из Новосибирска могут оштрафовать на миллион — как избежать санкций

Штраф предусмотрен за сбор грибов и растений, которые находятся в Красной книге. Для простых людей он начинается от 2 тысяч и заканчивается до 5 тысяч. Что касается юридических лиц, то тут наказание гораздо серьезнее. Они могут заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей.