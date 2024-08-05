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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

Какие грибы нельзя собирать

Грибников из Новосибирска могут оштрафовать на миллион — как избежать санкций

5 августа 2024, 04:54
Фото: atas.info
Какие грибы нельзя собирать

Миллион рублей штрафа грозит грибникам из Новосибирской области

Не все грибы можно собирать любителям тихой охоты: новосибирцам напомнили о штрафах, которые могут им грозить.

Штраф предусмотрен за сбор грибов и растений, которые находятся в Красной книге. Для простых людей он начинается от 2 тысяч и заканчивается до 5 тысяч. Что касается юридических лиц, то тут наказание гораздо серьезнее. Они могут заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей.

В настоящий момент в России на грани исчезновения есть десятки грибов. Среди известных можно назвать черный трюфель, звездовик сводчатый, цетрария камчатская. Однако в Новосибирской области они не водятся. Среди редких грибов из Красной книги в регионе есть:

  • Саркосома шаровидная;
  • Лепиота древесинная;
  • Болетопсис бело-черный;
  • Спарассис курчавый.

За сбор этих грибов новосибирцам также грозит штраф. Правда, найти их довольно сложно.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Грибники#Штраф#Гриб
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