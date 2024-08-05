Грибников из Новосибирска могут оштрафовать на миллион — как избежать санкций

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Штраф предусмотрен за сбор грибов и растений, которые находятся в Красной книге. Для простых людей он начинается от 2 тысяч и заканчивается до 5 тысяч. Что касается юридических лиц, то тут наказание гораздо серьезнее. Они могут заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей.
В настоящий момент в России на грани исчезновения есть десятки грибов. Среди известных можно назвать черный трюфель, звездовик сводчатый, цетрария камчатская. Однако в Новосибирской области они не водятся. Среди редких грибов из Красной книги в регионе есть:
За сбор этих грибов новосибирцам также грозит штраф. Правда, найти их довольно сложно.