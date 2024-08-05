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Грибы часто используют при приготовлении блюд локальной кухни

Как готовить грибы, растущие в Новосибирской области, чтобы получилось вкусно

5 августа 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
Грибы часто используют при приготовлении блюд локальной кухни
Жители региона любят собирать грибы — пожалуй, это одна из самых популярных народных забав, доставшихся нам от предков. Atas.info узнал у грибника со стажем, как нужно готовить местные грибы, чтобы получилось вкусно.

Сибирячка, грибник со стажем Анастасия Успенская раскрыла свои хитрости приготовления разных грибов.

«Чтобы грибы были вкусными, отваривайте их несколько секунд в крутом кипятке. Для жарки я использую хлопковое масло. Вместо панировочных сухарей и муки лучше взять муку из овсяных хлопьев. Вкус получается, как у шкварок от сала», — делится Анастасия.

Есть и другое мнение — чтобы грибы получились вкусными, их не нужно отваривать вообще. Анастасия уверена: так можно поступать, но с определенными видами грибов. Среди них дождевики, трюфели и другие грибы, не тронутые червями.

«Дубовики подлежат обязательному отвариванию, как и маслята. Соглашусь, что при варке сморчки становятся резиновыми и аромат уходит, но не отваривать их не рекомендуется. Поэтому я нашла средний вариант: отварить в крутом кипятке несколько секунд, у меня для этого отдельный чайник, без крышки, для скоростной варки».

В целом жители Новосибирской области сетуют, что этим летом поиски грибов занимают больше времени и требуют больше усилий. Съедобные грибы нужно еще поискать.

«В этом году это задача со звëздочкой, зато есть мотивация исследовать новую местность, новую растительность, выйти из зоны комфорта», — видит плюсы в ситуации Анастасия.
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Собеседница в беседе с корреспондентом Atas.info раскрыла непопулярные виды грибов, которые зря обходят стороной.

«Вольвариелла шелковистая — в этом году ее много! Это невзрачный, неприятный на вид гриб. Но даже без специй, отваренный пять секунд в крутом кипятке и обжаренный в хлопковом масле и в овсяной муке — это симбиоз вкуса курицы и сала, шкварки сала. Я ничего вкуснее не пробовала! Растет на мертвом тополе в жаркую погоду, это лето жаркое и его много и многие не берут его, тем временем это императорская еда, и теперь я понимаю почему — это безумно вкусно».

Анастасия добавила, что также любит осенние опята, хорошо обжаренные с луком и морковью.

«Есть их с отварным картофелем. Считаю это блюдо деликатесом».
Фото: Изображение Midjourney

Еще один недооцененный гриб — головач.

«Этот деликатес сразу на сковородку, как и маленькие дождевики — с луком и морковкой. Отваривать нельзя — аромат уйдет, мочалка резиновая получится. Это как взрослые лисички замораживать нельзя, горькими станут. Головач — крайняя редкость и очень лечебный гриб, поэтому призываю ценить его, а не пинать, как было принято в старые и недобрые времена. Головач имеет сливочный куриный вкус».
Фото: Изображение Midjourney

Грибница уточнила, что считает для себя деликатесом многие грибы, растущие в хвойных лесах, особенно в ельниках: «Остальные собираю просто потому что встретились, это же охота, азарт, приятно положить в корзинку побольше».

«Ах да, именно деликатес — это соленые рыжики. Хотя грузди тоже вкусные, но не скажу, что это деликатес. Соленые в холодильнике под прессом — да, возможно, в таком случае можно считать груздь деликатесом», — говорит сибирячка.

Анастасия Успенская поделилась своим рецептом засолки рыжиков.

«Солю я их, как и любые другие, обдаю кипятком и плотно закладываю в стерилизованную банку, для рыжиков, кроме соли, ничего и не надо это горячий способ. Но лучше холодный, то есть под пресс в холодильник плотно накладывать их в банку. Их не стоит портить горячим способом».
Фото: 1MI

Анастасия советует не ограничиться стандартной картошкой с грибами, а учиться у ресторанов — смотреть, какие сезонные блюда из грибов они вводят в меню и повторять их дома.

«Весной это сморчок конический или шапочка сморчковая (соусы и супы, без отваривания). Летом в основном это лисички. Дома я рекомендую приготовить очень сытный и полезный омлет с лисичками. Взбить в миксере лук, морковь, лисички, яйца, сливки. Заранее обжарить лисички (без варки) с луком и кусочки кинуть в омлет. Сначала в сковородке обжарить омлет, он будет долго подниматься, а верх запечь. Либо всë в духовку в специальную форму. Также можно сделать суд с теми же ингредиентами».
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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Грибы#Еда
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