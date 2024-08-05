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О пострадавших неизвестно

Массовое ДТП с «перевертышем» произошло в Дзержинском районе Новосибирска

5 августа 2024, 01:31
Фото: 1MI
О пострадавших неизвестно
В одном из районов Новосибирска случилось массовое ДТП, подробности сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 4 августа. На улице Бориса Богаткова, что в Дзержинском районе у метро «Золотая Нива», случилась авария.

Известно, что у дома №253 врезались несколько автомобилей. Кадры показывают, что одна машина перевернулась на бок, а у другой был сильно поврежден «лоб». Также в ДТП участвовало еще одно транспортное средство.

Детали происшествия пока неизвестно. На место приезжали скорая и полиция. В ГАИ официально столкновение не прокомментировали.

Фото: Инцидент НовосибирсТГ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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