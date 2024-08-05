Массовое ДТП с «перевертышем» произошло в Дзержинском районе Новосибирска

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Инцидент произошел вечером 4 августа. На улице Бориса Богаткова, что в Дзержинском районе у метро «Золотая Нива», случилась авария.
Известно, что у дома №253 врезались несколько автомобилей. Кадры показывают, что одна машина перевернулась на бок, а у другой был сильно поврежден «лоб». Также в ДТП участвовало еще одно транспортное средство.
Детали происшествия пока неизвестно. На место приезжали скорая и полиция. В ГАИ официально столкновение не прокомментировали.