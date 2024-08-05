МЧС: алкоголь является одной из главных причин гибели при купании в Чёрном море

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю рассказала «Ридусу», что за два летних месяца в регионе утонуло 23 взрослых и 7 детей. Всего с начала 2024 года эта цифра превышает 60 человек. Также в МЧС рассказали о главных причинах трагедий на воде.
В ведомстве отметили, что существуют три главные причины трагедий. Первая — купание в неположенных местах. Если речь идёт о Черном море, то это дикие пляжи. Из рек больше всего тонут в Кубани, в которой купание запрещено из-за подводных течений. Второй причиной было названо купание в состоянии алкогольного опьянения. Третья причина, по информации пресс-службы МЧС, оставление детей без присмотра взрослых.