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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

МЧС: алкоголь является одной из главных причин гибели при купании в Чёрном море

5 августа 2024, 11:38
В пресс-службе МЧС рассказали, что с начала текущего года в Краснодарском крае утонуло более шестидесяти человек, десять из которых дети.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю рассказала «Ридусу», что за два летних месяца в регионе утонуло 23 взрослых и 7 детей. Всего с начала 2024 года эта цифра превышает 60 человек. Также в МЧС рассказали о главных причинах трагедий на воде.

В ведомстве отметили, что существуют три главные причины трагедий. Первая — купание в неположенных местах. Если речь идёт о Черном море, то это дикие пляжи. Из рек больше всего тонут в Кубани, в которой купание запрещено из-за подводных течений. Второй причиной было названо купание в состоянии алкогольного опьянения. Третья причина, по информации пресс-службы МЧС, оставление детей без присмотра взрослых.

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