МЧС: алкоголь является одной из главных причин гибели при купании в Чёрном море

В ведомстве отметили, что существуют три главные причины трагедий. Первая — купание в неположенных местах. Если речь идёт о Черном море, то это дикие пляжи. Из рек больше всего тонут в Кубани, в которой купание запрещено из-за подводных течений. Второй причиной было названо купание в состоянии алкогольного опьянения. Третья причина, по информации пресс-службы МЧС, оставление детей без присмотра взрослых.