Мигранты или россияне: как власти ищут работников на замену приезжим

Уже во время пандемии в России начались проблемы с оттоком мигрантов, которые работали на стройках. Отрасль начала испытывать дефицит квалифицированных кадров, так как свои ушли, а чужие разъехались. Ситуацию усугубило увеличение смертности на фоне пандемии. Теперь, когда происходит бум военного производства из-за специальной операции, предприятия оборонного комплекса предлагают очень высокие зарплаты, с которыми не может конкурировать гражданский сектор.