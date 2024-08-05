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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Кого выгоднее брать на работу

Мигранты или россияне: как власти ищут работников на замену приезжим

5 августа 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Кого выгоднее брать на работу

Мигранты или новосибирцы: власти продолжают решать проблему нехватки рабочих рук

Следственный комитет РФ собирается разработать программу по замещению трудовых мигрантов россиянами, чтобы обеспечить им социальные и трудовые условия, однако возникает вопрос, где найти сейчас россиян на замену иностранцам, об этом рассуждают эксперты.

Планируется запустить программу перемещения российских рабочих в рамках двух регионов: один с высокой безработицей, другой с нехваткой рабочей силы на конкретном объекте. Это предложение поддерживает глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Уже во время пандемии в России начались проблемы с оттоком мигрантов, которые работали на стройках. Отрасль начала испытывать дефицит квалифицированных кадров, так как свои ушли, а чужие разъехались. Ситуацию усугубило увеличение смертности на фоне пандемии. Теперь, когда происходит бум военного производства из-за специальной операции, предприятия оборонного комплекса предлагают очень высокие зарплаты, с которыми не может конкурировать гражданский сектор.

Основных специалистов сейчас не хватаетОсновных специалистов сейчас не хватает
Основных специалистов сейчас не хватает
Фото: Изображение Midjourney

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении выплат за контракт на службу в армии. Он также рекомендовал регионам, где выплаты ниже федеральных, увеличить их до 400 тысяч рублей. Он отметил, что благодаря проводимой экономической политике уровень безработицы в стране минимален.

Высокие зарплаты на предприятиях оборонного комплекса и в армии существенно привлекли мужчин. Традиционные профессии, где требуется физическая сила, в других отраслях страдают от дефицита кадров.

Некоторые регионы все еще сталкиваются с высокой безработицей. Например, в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Порталы поиска работы предлагают вакансии на вахту в других регионах, так как местные вакансии отсутствуют. Метод вахты не способствует развитию региона, особенно если он страдает от оттока кадров. Важно предоставлять условия для закрепления специалистов на территории.

Россияне сейчас заинтересованы военной службойРоссияне сейчас заинтересованы военной службой
Россияне сейчас заинтересованы военной службой
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты отмечают, что помимо заработной платы, на выбор работы влияют другие факторы, такие как отзывы о работодателе, предоставление жилья и питания, оформление трудового договора, сообщают «Новые Известия».

Отток мигрантов может привести к серьезным проблемам в сфере производства из-за дефицита кадров. Некоторые регионы уже сталкиваются с увеличением преступности со стороны мигрантов, в том числе и Новосибирск. Руководители компаний призывают к автоматизации и цифровизации производства для решения проблемы кадрового голода.

Миграционная политика в разных регионах страны различается. Некоторые регионы хотят привлекать больше мигрантов, другие, наоборот, жестче контролировать их число из-за увеличения преступности. Простого решения в данной ситуации пока нет.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Работа#Рабочие
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